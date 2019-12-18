Яценюк и Турчинов лишились госохраны на Украине

По информации РИА ФАН, специальные службы не откажутся от охраны остальных представителей администрации экс-президента Украины Петра Порошенко. В их число входят бывший Министр обороны Незалежной Степан Полторак, бывший руководитель СБУ Василий Грицак и его экс-заместитель Виталий Маликов.

Известно, что по законам Украины только лидерам государства и их родственникам доступно пожизненные право на персональную госохрану. Однако семью не защищают в случае импичмента.