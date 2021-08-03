Участковый ответил на нападки пьяного водителя и попал под дело. Теперь проверка ждет уже местный СК

Накануне в Сети распространилось видео, где полуголый пьяный мужчина за рулем автомобиля беседует с представителем полиции. В результате беседы нетрезвый водитель кинулся на участкового с кулаками, а тот ответил. Теперь против правоохранителя завели дело о превышении полномочий. Но глава СК решение не оценил и призвал проверить работу региональных коллег.

Взаимное насилие

Ролик из Воронежской области, на котором сотрудник полиции общается с нетрезвым мужчиной за рулем, быстро облетел Сеть. Водитель на видео не только держит в руках бутылку пива, но и нецензурно выражается, оскорбляет сотрудника при исполнении и в завершение ударяет участкового и плюет в него.

Служитель правопорядка терпеть такое поведение не стал и ответил — ударил мужчину в ответ. Причем изначально полицейский приехал на место по вызову горожан — буйный водитель устроил ДТП с несколькими машинами. На него составили несколько протоколов об административных правонарушениях: за появление в общественном месте в нетрезвом виде, нарушения ПДД и другие.

Также мужчина получил штрафы за отсутствие страховки на автомобиль, а материалы по статьям о вождении в нетрезвом виде и применении насилия в отношении представителя власти правоохранители направили в СК. По последним статьям максимальные сроки два года и пять лет соответственно — если дела будут возбуждены.

Водитель решил не оставаться в долгу и написал заявление на участкового. В местном СК, несмотря на то, что первым силу применил именно нетрезвый мужчина, решили завести дело о превышении служебных полномочий и посадить коллегу под домашний арест, перелает РИА «Воронеж». При этом следствие и вовсе ходатайствовало об аресте полицейского. Напомним, что максимальная санкция по такой статье — 10 лет лишения свободы.

На страже полиции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не оценил поспешное решение региональных коллег в отношении участкового. Он, передает РИА «Новости», потребовал объяснить, на каком основании против сотрудника было возбуждено уголовное дело и почему ему была избрана «достаточно суровая мера пресечения в виде домашнего ареста».

Глава ведомства подчеркнул, что действия полицейского были направлены на пресечение нарушения закона, а потому мотивация решения воронежского СК ему неясна. Теперь руководителя регионального главка ждет служебная проверка, а дело участкового передадут в центральный аппарат.

Нетрезвого водителя тоже ждут дополнительные разбирательства. Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело об оскорблении представителя власти и применении насилия к нему и ходатайствовать об аресте правонарушителя.

За последние месяцы это не первый случай, когда Александр Бастрыкин вмешивается в дела, связанные с применением статьи о превышении служебных полномочий. До этого глава СК заступался за инспектора ДПС из Мошкова Александра Гусева, который случайно выстрелил в голову юноше при задержании. Молодые люди сопротивлялись задержанию и хамили сотрудникам полиции, вся ссора, кроме момента выстрела, попала на камеру одного из участников конфликта.

Региональный следственный комитет предъявил инспектору Гусеву обвинение в превышении полномочий и причинении смерти по неосторожности, а друзей погибшего молодого человека, чьи оскорбления в адрес полиции попали на видео, отпустили. Глава ведомства не одобрил такой подход и поручил более тщательно разобраться в деле, а арестованного инспектора отпустить.