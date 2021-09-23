День города в Полтаве отметили плакатами «На Москву!». Дешевые провокации не помогут местным политикам

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в Полтаве билборды с призывом «На Москву!». Так он решил поздравить украинцев с Днем города. В России это назвали очередной провокацией и попыткой заработать политические очки.

Депутат Алексей Гончаренко поздравил жителей Полтавы с Днем города весьма необычным способом. В своем Telegram-канале он поделился фотографией билборда, на котором изображен украинский гетман Иван Мазепа с приписанной рядом фразой «На Москву!».

«Друзья, сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием — Полтавская битва не завершена», — написал политик.

Он отметил, что именно под Полтавой начался путь Украины к независимости, а Россия начала путь «во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».

«Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной. Держим строй!» — добавил в конце депутат.

Ответ России

По мнению политолога и ведущего научного сотрудника Российского института стратегического исследования Олега Неменского, подобный плакат является провокацией. Кто-то мог бы счесть его за призыв к войне, но поскольку слова вложены в уста исторического персонажа, то можно сказать, что это призыв исторический, а не актуальный.

Советник Государственной думы РФ и политолог Денис Меркулов также отметил, что данный плакат больше несет идеологический характер. Сама по себе Украина для России не является игроком, способным оказать реальное противостояние, поэтому ей только и остается, что совершать подобного рода акции.

«Сама украинская идеология предполагает вечную борьбу со всем русским. Соответственно если уж воображать себе победу, то быть она может только в Москве. В Украине любят говорить: „Задавить Гитлера можно было только в Берлине, а задавить Россию можно только в Москве.“ В подобных высказываниях ничего удивительного и оригинального уже давно нет», — отметил Неменский.

Какой бы неуместной данная акция ни была, ее вряд ли осудят в международном сообществе. По словам политолога, Украина уже «застолбила» за собой имидж жертвы, поэтому ее ни в чем обвинять не станут. Вот если бы в России появился подобный плакат, то его бы сразу же использовали в информационной войне.

Меркулов тоже согласился с тем, что в демократических странах это никак комментировать не станут. К тому же, подобный лозунг действительно можно трактовать по разному. В России ведь тоже бывали мотопробеги с названием «На Берлин!».

«Кто как хочет, так и понимает. Не думаю, что это может иметь какие-то последствия», — сказал эксперт.

Он также отметил, что подобные плакаты — это отражение сегодняшней политики Украины и настроения части украинского общества, которое считает Россию страной агрессором. Подобные провокации — это попытка заработать себе политические очки и закрепить свои позиции в обществе. Обращать на них внимание затея бессмысленная. Это не первая и не последняя акция.