Депутат Рады Волошин упрекнул Эрдогана в неуважении к Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину и использует страну в своих интересах. С таким упреком в адрес лидера республики выступил депутат Верховной рады Олег Волошин, написала газета «Известия».

Народный избранник припомнил разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, когда тот пообещал ему, что Эрдоган лично посетит «Крымскую платформу». Однако президент Турции так и не приехал на саммит. И даже не объяснился.

Зато у Эрдогана нашлось время для того, чтобы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться в ближайшее время, указал Волошин.

«Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши [боевые беспилотники] Bayraktar, пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», — привело РИА ФАН слова депутата.

В Кремле ранее подтвердили подготовку к грядущему визиту Эрдогана в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передавал RT. Предположительно, переговоры Путина и Эрдогана пройдут 29 сентября.