Правительство Украины утвердило новый алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики. Уже к сентябрю 2025 года письменность крымских татар могут перевести на него. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил «Интерфакс».

Новый алфавит разработали во время консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, со специалистами Института востоковедения имени Крымского, Института языковедения имени Потебни, Института филологии КНУ имени Шевченко и Таврийского национального университета имени Вернадского.

Украинское правительство поручило Министерству образования и науки и Министерству культуры перевести образовательный процесс на алфавит на основе латиницы на оккупированных территориях. В том числе будут переводиться все методички и учебники.

В 1991 году Крым остался в составе Украины в качестве автономной республики. В 2014 году он вошел в состав России после проведенного референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В Кремле заявляют, что тема Крыма закрыта и что полуостров принадлежит России.