На Европу наступают пески. Южные земли ЕС становятся пустыней в погоне людей за быстрой наживой

Испания превращается в пустыню, а во Франции сильнейшая засуха. Все это не столько результат изменения климата, сколько последствия деятельности человека. Странно, но экологические продвинутые европейцы не смогли удержать свои земли от катастрофы.

В Европе назревает сельхозкризис

Аграрии Европы испытывают сложности из-за непростых погодных условий. Во Франции продолжительная засуха может сорваться посевная кампания. В стране уже больше 50 дней нет осадков и это стало своеобразным рекордом.

Также 74% территории Испании может превратиться в пустыню. Из-за масштабной эрозии особенно сложная ситуация складывается в Каталонии и Андалузии. Также на сегодняшний день около 10% территории страны страдают от засоленности, сообщил Sputnik.

Кроме того, европейское сельское хозяйство пострадало и от санкций ЕС против России и Белоруссии. Принятые ограничения оставили фермеров без удобрений, импорт сельхозтоваров из России в Европу также приостановлен. Местные производителей смогли покрыть только треть внутреннего спроса.

Пустыни создает человек

Кандидат технических наук, геолог Станислав Завацки в разговоре с «360» отметил, что главной причиной опустынивания становится именно деятельность человека. В погоне за прибылью люди увеличивают стада домашних животных и выпасают их там, где раньше обитали дикие животные.

«Косули, олени никогда не будут уничтожать среду, в которой обитают. А тут приходят овцы, козы и вытаптывают землю, съедают до корешка каждую травинку. Вот и получается такой результат», — уточнил ученый.

Он добавил, что также строится много достаточно глубоких колодцев, из которых качают воду для полива сельхозкультур. Таким образом уровень грунтовых вод понижается и растениям не достается воды — до нее просто не дотягивается корневая система. При этом большинство воды расходуется нерационально и испаряется.

«Так и получаем опустынивание. Потом уже и сельхозкультуры тоже не растут, потому что воды мало, в колодцах. А Perpetuum mobile тоже в природе не создано: воды будет столько под землей, сколько ее накапает сверху. Качаем побольше, но сверху ее больше не капает. Вот и высыхает все», — объяснил Завацки.

Источник фото: pixabay.com

В Европе уже есть пустыни

Ученый отметил, что у Испании нет вариантов стать новой Сахарой — она слишком маленькая по сравнению с крупнейшей на планете пустыней. Однако в Европе уже наблюдается прогалины локального опустынивания.

Они появились отнюдь не в результате климатических изменений. Это последствия деятельности людей, их нерационального расходования воды, которую откачивали из недр земли. Чтобы изменить это положение, нужно менять человеческую культуру, подчеркнул геолог.

«Нельзя все подчинять погоне за прибылью. Есть зоны, которые надо оставлять для того, чтобы животные и растения там размножались в своем естественном цикле. А зоны, которые будут обрабатываться человеком, нельзя расширять. Нужно доверять науке, иначе природа нас не простит», — резюмировал Завацки.

Наступление пустыни можно остановить

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов рассказал «360», что две тысячи назад, во времена Римской империи, напротив Испании были пастбища. Сейчас там пустыня и дождь выпадает раз в три года.

«Зона оптимального земледелия, где выпадают дожди, она на протяжении последних 11 тысяч лет потихонечку смещается все северней и северней. Сейчас это Украина и юг России. Но если и дальше так будет продолжаться, зона оптимального земледелия сместиться в Сибирь и на Север Евразии», — сказал Фролов.

Он также отметил, что изменения климата усугубляет деятельность человека. Вместо того чтобы принимать меры по защите почвы, орошать и озеленять ее, там занимаются земледелием. Это очень истощает и усугубляет процесс опустынивания.

Нужно понимать, что происходит и применять соответственно технологии, сказал эколог. Нужно заниматься ирригацией, установить правильный посев, чтобы культуры не истощали почву. Также нужны лесопосадки, которые смогут защитить от сильных ветров.

«Все эти меры известны, но это дорогое удовольствие. Получается, что дешевле на ближайшие несколько лет легче делать то, что приводит к уничтожению почвы, а что дальше нас уже не касается, что там будет с нашими детьми», — отметил Фролов.

В СССР был опыт борьбы с пустынями

Экоблогер Георгий Каваносян также подтвердил «360», что именно чрезмерные возделывание пахотных земель, выпас крупного рогатого скота приводит к началу масштабной эрозии и опустыниванию почв.

«Верхний плодородный слой земли, который называется гумус, он истончается постоянно и уничтожается. Это большая проблема в Африке и на Ближнем Востоке, однако теперь она становится и общеевропейской», — отметил экоблогер.

Он напомнил, что в XX веке человечество уже столкнулось с масштабным опустыниванием, в том числе и на территории СССР. Отечественные ученые разработали целую систему, как бороться с этим явлением на землях Калмыкии и в Дагестане.

Источник фото: wikipedia.org

«Тогда эту проблему решили: они зонировали эту территорию, плюс ограничили выпас скота. И опустынивание отступило. Однако сейчас проблема вновь появляется в России. Уже страдают не только Калмыкия и Дагестан, но и Поволжье, особенно юг», — сказал Каваносян.

Он напомнил, что в прошлом году на базе Федерального научного центра агроэкологии РАН в Волгограде по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина был создан Центр по борьбе с опустыниванием территорий.

«Необходимо снова применить советский опыт. Снова зонировать территорию, высаживать деревья, восстанавливать растительность, может быть даже какое-то время применять искусственное орошение», — сказал экоблогер.

По его словам, примерно так же действуют и в Испании. Однако перспективу у них хуже, чем у в России, так как для изменения ситуации нужны более масштабные меры. Иначе к концу года, три четверти территории Испании превратятся в пустыню.