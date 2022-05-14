Сельское хозяйство Франции оказалось на грани катастрофы из-за засухи

Посевная кампания во Франции может с треском провалиться из-за продолжительной засухи. Уже 50 дней в стране нет осадков. Это рекордный срок.

На фоне таких погодных условий сельское хозяйство Франции оказалось на грани катастрофы, написало РИА ФАН.

Усугубляют ситуацию и санкции, которые ЕС ввел против России и Белоруссии. Принятые ограничения оставили фермеров без удобрений. Французские аграрии находятся в крайне трудном положении, а из-за дефицита воды их попросили использовать ее в меньших объемах.

Импорт сельхозтоваров из России в Европу также ограничили из-за санкционной политики. Французы возлагали большие надежды на своих производителей. Но они и в нормальных условиях могли покрыть только треть внутреннего спроса.