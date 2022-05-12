Европа в капкане собственных политических истерик

В Европе нарастает продовольственный кризис, в котором власти ЕС винят Россию. Голод этим странам не грозит, но рост цен на продукты до 50% вполне вероятен. Полки будут завалены товарами, но купить никто ничего не сможет, уверен политический советник, директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

«360» публикует его монолог.

Подмена понятий

Когда подменятся одно понятие на другое, в политических языках прекращаются смыслы. Касательно продовольственного кризиса в Европе, в котором якобы виновата Россия: ребята, если вы закрыли все порты, если вы остановили все автомобильные перевозки, если вы не можете сами себе привезти то, что мы готовы были вам перечислить, вы сами себе сделали выстрел во все возможные логические варианты. Почему же Россия в этом виновата? Вы можете, конечно, сколько угодно рассказывать об этом своим жителям, но эти жители понимают, что когда ты все закрыл или создал условия, когда все пути закрыты, будет обвал.

Европа попала в капкан собственных идей, политических истерик, потому что у нее своего практически ничего не было, потому что она росла больше в технологическом плане. И мы уже замечаем, что начались откаты. Части стран разрешили выйти из-под санкций. Все втихую будут продолжать делать то, что делали.

Просто одно дело — публичная политика и желание продемонстрировать ложное чувство единения против кого-то, а другое дело, что кушать хочется всегда

Поэтому и нефть будут разбодяживать — половина российской, а половина чужой, зерно повезут непонятно какого происхождения, или будут переписывать на базах русские мешки на нерусские мешки и так далее. То есть будут трюки, от этого никуда не деться.

О референдумах

Говоря о возможном вхождении освобожденных областей в состав России, как говорит наш президент, — это воля граждан и есть юридические процедуры, которые позволяют сделать это на абсолютно законном уровне, через референдум в частности. То есть юридические основания для таких решений у Донецка и Луганска, у Херсона и других освобожденных территорий, безусловно, есть.

И еще один момент, который позволяет нам говорить о реальности такого сценария, — это и исторический экскурс, о котором президент России неоднократно говорил, и вопросы общей культуры, и, естественно, язык, который является фундаментом соединения территорий как часть фундаментальной культуры.

Так что я допускаю возможность и право этих территорий на самоопределение и на вхождение в то государство, в которое им было бы удобно — с кем бы они хотели жить и дружить и какой страной являться

Мне искренне нравится экспертная позиция президента России в юридической части. Это должно быть с точки зрения международного права и сточки зрения российских законов максимально юридически обоснованно.

Что будет с санкциями?

В виртуальных, то есть пропагандистских мирах будут продолжать вводить санкции, рвать рубашки и делать заявления, что Европа отрежет себя от сырьевых контактов с Россией. А на самом деле они будут также искать страны-прокладки, через которые будут переваливаться идеи, еда, все необходимые потребности и так далее. Это очевидная вещь.

Безусловно, в Европе голода не будет, но европейские власти теперь опасаются того, что будет у них на выборах и как люди проголосуют. Все полки будут завалены, просто ценники будут утром одни, а вечером другие — с надбавками до 50% в день. Это реально будет. То есть это денежный эквивалент голода — вижу, но купить не могу.

Последуют ли после этого новые санкции? Можно говорить о том, что санкции, в принципе, имеют два уровня. Первый — это физический уровень, в офлайне.

Второй уровень — виртуальный — какие-то счета замораживаются, какие-то потоки останавливаются. Их можно сколько угодно вводить — это невозможно проверить. Я думаю, что на виртуальном уровне санкции могут быть бесконечными. Откопают еще какие-нибудь фамилии.

А в офлайне рано или поздно это все закончится, потому что, например, порты, которые блокируются, — их число конечно, деньги страховых компаний конечны и так далее. В этой части уже не так много всего осталось.

Запад же сам себя постоянно заводит. Они говорят: «Надо следующий пакет еще посильнее, еще побольнее». Но вот это «еще» заканчивается. Уже дальше больнее некуда. Стенка уже рядом.