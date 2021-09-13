Мытье продуктов спасет от болезней. Правило не ограничивается овощами и фруктами

На арбузе из «Магнита», которым отравилась московская семья, обнаружили следы вещества для уничтожения насекомых. Его использовали для обработки помещений магазина. Но даже без такой мощной обработки купленные овощи и фрукты дома нужно обязательно мыть. И эти правила касаются не только их.

В Роспотребнадзоре заявили, что следы средства для дезинсекции обнаружили после исследования арбузов из квартиры заболевших и из «Магнита». По делу о смертельном отравлении двух человек задержали первого подозреваемого — сотрудника магазина, который производил обработку помещения. Все продукты на прилавках при этом оставались неприкрытыми.

Мыть почти все

Ведущий научный сотрудник, технолог ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В. М. Горбатова» РАН Нина Алабина напомнила, что арбузы, например, лежат на земле, а бананы могут обрабатывать химическими реагентами либо для дозревания, либо для более длительного хранения.

«Мыть все равно надо. <…> Свежую зелень нужно осмотреть, выбросить пожелтевшие, испорченные вредителями [ростки], сейчас их очень много. Мыть под душем тщательно», — пояснила технолог.

Нелишним будет вымыть принесенные из магазина куриные яйца — на них попадается и помет, и другая грязь.

«Замороженные продукты можно не мыть. Они в процессе подготовки к замораживанию моются», — добавила специалист.

На поверхности растущих на земле овощей, подчеркнула Алабина, могут находиться вызывающие ботулизм микробы. Развивается он в анаэробных условиях, то есть при отсутствии воздуха. Если продукт не подвергать консервации, то ничего страшного нет.

Воск и парафин

Для мытья овощей и фруктов есть и общие правила, писало РИА «Новости». Зачастую импортные продукты обрабатывают различными видами воска и парафинов. Чтобы смыть поверхностный слой, плоды советуют тщательно вымыть в мыльной воде щеткой.

Овощи, фрукты и ягоды можно мыть как вручную, так и при помощи дуршлагов и специальных сеток. Аллергикам советуют замочить привезенные из-за рубежа овощи и фрукты на час в холодную воду. Импортные продукты лучше очистить от кожуры.