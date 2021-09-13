Первого подозреваемого задержали после смертельного отравления арбузом в Москве

Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении двух человек арбузом в Москве. Им оказался сотрудник компании, которая проводила дезинсекцию магазина. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Ведомство опубликовало видео с кадрами санитарной обработки торговой точки.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудник проводит обработку пола. Но все продукты на прилавках остались не прикрытыми.



В ведомстве напомнили, что в минувший четверг в одну из московских больниц с признаками острого отравления доставили девочку, маму и бабушку. Несмотря на усилия врачей подростка и пожилую женщину спасти не удалось.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стало острое отравление химикатами.

Московские следователи с участием представителей Роспотребнадзора и департамента по по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы провели проверку продуктовых магазинов, где отоваривались жильцы дома.

У торговых точек изъяли документы, взяли пробы продукции, воздуха и воды, а также смывы с поверхностей. Специалисты осмотрели квартиры на наличие опасной бытовой химии, лекарств, продуктов питания, в том числе остатков арбуза. Назначили более 40 химических экспертиз по всем изъятым объектам с места происшествия.

В данный момент приоритетной версией случившегося является нарушение правил проведения дезинсекции в продуктовом магазине.



Следователи допросили сотрудников компании, которая проводила процедуру, изъяла образцы веществ, которые распыляли в торговой точке. Работавшего в магазине 39-летнего сотрудника компании задержали для проведения следственных действий.

Ранее стало известно, что с Совхозной улицы, где произошло смертельное отравление бабушки и внучки, в больницу увезли еще несколько человек. В частности, врачи забрали 11-летнего мальчика, которого кормили только домашней едой.

Из другого дома на той же улице в больницу забрали двух женщин с признаками отравления. Одна из них призналась, что ела арбуз, но купленный в другом магазине. После появились сообщения о госпитализации двух девочек-подростков 12 и 17 лет, а также молодого человека 26 лет. Все они употребляли в пищу арбуз, после чего заработали расстройство желудка.