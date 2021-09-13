На арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» в Москве нашли следы вещества для уничтожения насекомых. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, пробы воздуха и воды в доме на Совхозной улице не выявили опасных веществ, поэтому никаких рисков для местных жителей нет.

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия „Магнит“ обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых», — заявили в пресс-службе.

Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина.

Об отравлении семьи стало известно 10 сентября. После ЧП началась проверка жилых помещений и продуктов питания, купленных жителями дома. По одной из версий причиной отравления мог стать арбуз, купленный в сети «Магнит».

После случившегося в «Магните» сняли с продажи всю партию арбузов до выяснения причин случившегося. По словам представителя сети, обработка фруктов в магазинах не представляет опасности для здоровья людей, потому что концентрация вещества «там такая, что в самих фруктах и овощах намного больше бактерий, чем в препаратах».

Сегодня стало известно о том, что в крови пожилой 61-летней женщины и ее внучки, которые погибли после отравления, эксперты обнаружили следы этиленгликоля. Это токсичное вещество используется как компонент тормозных жидкостей и антифризов. Также его применяют в жидкостях для мытья стекол, при создании крема для обуви и в крионике.

По факту гибели пенсионерки и ребенка СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.