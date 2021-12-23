Новый платеж и сортировка отходов. Москва вступает в мусорную реформу

Мусорная реформа начнется в Москве с 1 января 2022 года. Теперь плата за вывоз отходов будет рассчитываться в зависимости от площади квартиры. В реформе до сих пор есть подводные камни, однако специалисты уверены, что с привлечением населения и использованием современных экологичных технологий можно решить проблему с мусором.

С 1 января Москва вступит в мусорную реформу. Как у города федерального значения, наряду с Санкт-Петербургом и Севастополем, у столицы была трехлетняя отсрочка. Цель реформы — решить проблему с нелегальными свалками и уменьшить объем вывозимых на полигоны отходов, написал РБК.

Москвичи будут платить за вывоз одного кубометра мусора 839,23 рубля, или 7,27 рубля за один квадратный метр общей площади. За обращение с отходами в столице будет отвечать оператор «Экотехпром» — его выбрали по результатам конкурсного отбора, писала «Газета.ru».

Жители многоквартирных домов, собственники офисных, коммерческих и иных помещений обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с отходами с региональным оператором. Управляющая компания сделает это за обычных людей, а предпринимателям и компаниям придется самим решить вопрос.

В договоре с оператором можно урегулировать график и периодичность вывоза отходов. Выбрасывать мусор в любой попавшийся контейнер у организаций и предпринимателей не получится — владельцам недвижимости необходимо знать, к какой контейнерной площадке они прикреплены и какой оператор ее обслуживает.

Плата за мусор

Во многих регионах реформа действует с 2019 года и плата за вывоз отходов начисляется за каждого проживающего в квартире по специальному нормативу накопления. Однако в некоторых субъектах плату рассчитывают по квадратным метрам жилплощади. Такая же система планируется и в Москве.

В квартирах с одинаковой площадью может проживать разное количество людей — соответственно, и объем мусора будет разный. Но плата будет взиматься одинаковая. По данным РБК, жителю квартиры в 45 квадратных метров придется отдавать 327 рублей каждый месяц. Общественный уполномоченный по вопросам экологии Москвы, эксперт в области мусоропереработки Михаил Замарин рассказал «360», что региональный оператор сам выбирает систему начисления по тарифу в городах и районах. По мнению эксперта, сейчас происходит тестирование сценариев, чтобы понять, какой из них эффективен, а какой нет. В будущем не исключен отказ от неработающих схем, поскольку оплата без учета факта накопления отходов не мотивирует население и бизнес разделять мусор.

Другая проблема — жителей столицы может не устроить работа оператора, который вывозит мусор, но сменить его будет непросто. Замарин отметил, что в некоторых регионах они недополучают небольшой объем оплаты от населения, часть из них становятся банкротами. Более того, жители не всегда понимают, как работает структура, кто и за что отвечает в ней.

Мы здесь прежде всего за диалог и за то, чтобы находить общие сценарии, которые были бы эффективны всем сторонам. <…> Систему нужно сделать более прозрачной, более доступной и вовлекать население, а также проводить большую работу по просветительской деятельности Михаил Замарин.

Одной из первых в стране к мусорной реформе приступила Московская область и справляется с ней довольно успешно — в этом году регион занял первое место «Зеленого рейтинга» по качеству сбора и переработки отходов. Однако специалисты уверены, что для проведения реформы каждый регион должен исходить из своих проблем и запросов. Соответственно, он сам должен выбирать для себя критерии, которых нужно достигнуть.

Замарин отметил, что в идеале оплату за вывоз отходов хотят сделать отдельной строчкой внутри квитанции.

«Человек должен видеть, что это отдельная система расходов, но должен понимать за что. Есть определенная категория населения, которая это игнорирует, поэтому внутренний процесс лишний раз тормозится», — отметил общественный уполномоченный.

Проблемы с сортировкой мусора

Одна из целей мусорной реформы — это создание системы раздельного сбора отходов, сортировки и переработки. Рядом с домами стоят два бака. Синий предназначается для бумаги, стекла, металла и пластика, а все остальное идет в серый контейнер.

Однако у некоторых россиян в начале реформы было недоверие к сортировке и переработке — бытовало мнение, что оба бака сваливали в один мусоровоз. Сейчас же эту проблему удалось устранить. Замарин напомнил, что региональные операторы потратили много времени и сил на создание отдельных мусоровозов под органический мусор и вторсырье. Кроме того, компании обязали развозить отходы по отдельности.

И если с одним препятствием удалось справиться, то решение для другой проблемы все еще не найдено. По словам Замарина, до сих пор в стране не хватает комплексов по сортировке мусора, чтобы отходы можно было экологично и современно сортировать.

Однако на этом проблемы сортировки мусора не заканчиваются. Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко напомнил, что в России научились эффективно перерабатывать пластик, бумагу, картон и стекло, но самую большую опасность для экологии представляет грязный и влажный мусор — он не подлежит обработке. В идеале перед переработкой отходы долгое время сушат и только потом проверяют, есть ли в них органика или пластик. Иначе при его сжигании образуются ядовитые газы.

«РАН проводила заседание академиков, где они четко заявляли, что без сортировки мусоросжигание недопустимо. Это все равно что топить печку мокрыми дровами», — добавил Рыбальченко.

Для решения проблемы мокрого мусора можно построить заводы по термической утилизации, основанные на последних технологиях. Среди них есть российские разработки, например, печь Ванюкова, в которой мусор не горит, а термически разлагается, или детонационный парогенератор процессора Фролова. Это устройство перерабатывает отходы в материал, который в дальнейшем можно использовать.