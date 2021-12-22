«Заслуженное первое место». Систему обращения с отходами в Подмосковье назвали самой современной в России

Подмосковье заняло первое место «Зеленого рейтинга» России по результатам мусорной реформы, и эту победу назвали заслуженной. Вице-губернатор региона Евгений Хромушин подчеркнул, что еще три года назад это было сложно представить. Но теперь, по его словам, в области самая современная система обращения с отходами.

«Российский экологический оператор» подвел итог «Зеленой премии». Ее масштаб — тысячи заявок со всей страны и семь номинаций.

Хромушин поблагодарил президента и правительство России за поддержку в вопросах мусорной реформы.

Мы лидеры „Зеленого рейтинга“ России! <…> У нас была существенная правовая и финансовая поддержка, благодаря ей мы смогли построить самую современную отрасль по обращению с ТКО в России Евгений Хромушин.

Подмосковье наградили за первое место по качеству сбора и переработки ТКО. Торжественная церемония состоялась при участии вице-премьера правительства Виктории Абрамченко. Премию вручил глава РЭО Денис Буцаев.

Большая работа команды

Московская область набрала 83,79 балла, с большим отрывом — почти в 20 баллов — опередив другие регионы. Учитывали показатели по раздельному сбору мусора и его утилизации, просветительскую работу с жителями, экологические акции, волонтерские инициативы.

Председатель региональной организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов подчеркнул, что вопросу мусора в Подмосковье уделяют особое внимание, им занимаются сразу несколько областных министерств.

Московская область заслуженно получила первое место, поскольку первой в стране приступила к мусорной реформе. Эта тема находится на личном контроле губернатора Андрея Воробьева Тимур Усманов.

По его словам, в регионе значительно сократили количество жалоб на мусор.

«Сегодня на Московскую область ориентируются уже многие регионы по всей стране. Например, подмосковный проект „Мегабак“ в том или ином виде появляется во многих других субъектах», — добавил Усманов.

А председатель Ассоциации общественного контроля в сфере по обращению с отходами Московской области Лилия Белова подытожила, что результат лидерства — это слаженная работа команды, когда люди и власти понимают друг друга.