По России и Белоруссии провезут мощи князя Александра Невского. В этом году празднуется 800-летие святого покровителя Санкт-Петербурга. По всей стране православные верующие смогут поклониться святыне. Избежать вспышек заражения коронавирусом поможет только строгий контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Патриарх Кирилл объявил 2021 год Годом Александра Невского. В этом году отмечается 800-летие со дня рождения святого небесного покровителя Санкт-Петербурга. Церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях епархий пройдут праздничные службы и крестные ходы.

12 июня стартует четыре крестных хода с мощами святого, которые провезут по всей России. Четыре ковчега с мощами в сумме пройдут порядка 25 тысяч километров. Один из маршрутов начнется в храме Христа Спасителя, пройдет по местам жизни князя и повторит путь принесения мощей 1723 года из Владимира в Шлиссельбург, сообщило РИА «Новости».

Второй крестный ход возьмет начало из Вознесенской Давидовой пустыни Московской области и пройдет по городам Центрального федерального округа и Белоруссии. Южный крестный ход из Ростова-на-Дону пройдет по городам ЮФО и СКФО. Восточный крестный ход стартует в Екатеринбурге и дойдет до Южно-Сахалинска.

Князь-воин

Точная дата рождения Александра Ярославича, князя новгородского, киевского и владимирского, неизвестна. Ученые называют май 1220 или 1221 года. В 1228 году Александр и его старший брат были перевезены в Новгород, где они стали княжичами Новгородских земель.

В 1239 году он женился на дочери витебского князя. В браке родились дочь и четверо сыновей, один из которых, Даниил, впоследствии стал первым князем московским и родоначальником московской линии Рюриковичей. Свое прозвание Невский получил в 1240 году, когда русское войско под его предводительством разбило шведов на Неве.

Князь также устроил ливонцам знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере, воевал с татарами, отражая их набеги. Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце и был похоронен в Рождественском монастыре города Владимира. По приказу Петра I его мощи были перенесены в Александро-Невский монастырь Санкт-Петербурга.

Мощи святого

Князь был канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворцев в 1547 году. Для мощей святого императрица Елизавета Петровна велела создать раку. На нее пошло около 90 пудов серебра. А стоимость ковчега для мощей была сопоставима с ценой полностью оснащенного и вооруженного чугунными пушками линейного корабля.

Источник фото: wikipedia.org

После революции 1917 года раку передали в Эрмитаж, где она хранится и сегодня. Мощи из запасников Музея истории религии и атеизма передали в лаврский Троицкий собор в 1989 году. В 2007-м по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II мощи святого в течение месяца перевозили по городам России и Латвии.

Частичка мощей Александра Невского находится в храме Александра Невского в Софии (Болгария), а также в Успенском соборе Владимира. Образ с частицей мощей святого благоверного князя был передан Александро-Невскому храму уральского села Шурала.

Избежать заражения

Журналист, бакалавр богословия, священник Русской православной церкви Московского патриархата, психолог Денис Батарчук в разговоре с «360» отметил, что с точки зрения церкви Александр Невский, безусловно, святой, но с точки зрения исторической князь далеко не такой уж однозначный персонаж.

«Есть церковная традиция объединяться вместе и заниматься молитвословием во времена различных напастей, в том числе и болезней и мора. Но, с моей точки зрения, это сейчас не очень оправдано. При нынешней эпидемической ситуации и официальной статистике роста случаев заболевания, думаю, можно было бы и келейно помолиться», — сказал Денис Батарчук.

Он отметил, что избежать новых вспышек заражения поможет только жесткий контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Но это теоретически, практически это маловероятно, особенно в храмах. Но так как Церковь согласна с властями в вопросе здравоохранения, возможно, все обойдется.

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев рассказал «360», что в отличие от прошлого года во многих церквях все организовано четко и правильно с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм.

«Если все останется так же, серьезной опасности удастся избежать. Люди начали понимать, что вера верой, но соблюдать определенные нормы обязательно. Я был на Пасху в церкви и видел, что верующие стояли в масках, соблюдали социальную дистанцию. Так что все будет зависеть от того, как будут организованы мероприятия», — сказал Виталий Зверев.