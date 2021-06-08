Мощи князи Александра Невского привезут в Коломну для поклонения

Жители Коломны и близлежащих населенных пунктов смогут поклониться мощам святого благоверного князя Александра Невского. Ковчег с ними привезут в Успенский собор города 17 июня.

Мощи оставят в соборе по 20 июня включительно, уточнили в пресс-службе администрации городского округа. Благословение на транспортировку святыни дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Событие приурочено к 800-летию со дня рождения князя.

Ковчег встретят представители Коломенского духовенства. В 08:00 начнется Божественная литургия. Поклониться мощам верующие смогут до 20:00 все дни, пока святыня будет находиться в Успенском соборе.

Потом ее перевезут в Свято-Духовский храм села Шкинь. Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел совершит 21 июня божественную литургию, после которой состоится крестный ход. Для поклонения мощи доступны с 10:00 до 16:00.

Духовенство Московской епархии запланировало молебные пения с акафистом на протяжении всего времени пребывания мощей Александра Невского. Всестороннюю помощь верующим окажут волонтеры.

Новгородский князь Александр Невский считается покровителем воинов. Обращающиеся к нему с молитвой о поддержке могут рассчитывать на надежную защиту. Канонизирован в ранг святого в XVI веке.