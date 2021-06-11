Школьница создала памятник Александру Невскому в игре Maincraft

Активистка Российского движения школьников (РДШ) Елизавета Жилина создала памятник полководцу Александру Невскому в игре Maincraft. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Она рассказала, что недавно побывала в Санкт-Петербурге. На нее произвел впечатление памятник Святому Благоверному Великому князю Александру Невскому, поэтому она решила создать такой же в игре.

«Так как я являюсь игроком сервера „Виртуальная Россия“, я решила оставить частичку своих воспоминаний и построить этот памятник на нашем сервере», — рассказала она.

Российское движение школьников показало новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия». Там созданы многие достопримечательности нашей страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя».

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева считает такой проект важным, поскольку он дает возможность совершить виртуальную экскурсию по историческим местам России.

«Это не просто творческий процесс, который расширяет наши возможности для ребят, но и просветительский проект, позволяющий привлечь внимание геймеров всего мира к России», — заключила она.