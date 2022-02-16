Западные СМИ продолжили писать о вторжении даже после «Дня X». От их монополии не избавиться

Западные СМИ, которые называли 16 февраля днем вторжения России на Украину, продолжили нагнетать обстановку, несмотря на отсутствие российских войск в Киеве. По их версии, армия РФ все еще может зайти в украинскую столицу. Пока одни ведут прямую трансляцию из Киева, другие сравнивают Владимира Путина с Гитлером и прогнозируют последующие нападения — на страны Прибалтики.

Путина сравнили с Гитлером

Британский таблоид The Sun выпустил материал, где сравнил Владимира Путина с Гитлером. Авторы статьи выразили опасения, что Украина может стать лишь первой на пути российского президента к завоеванию других стран, в том числе входящих в ЕС. А остановить его, естественно, может лишь Запад.

«Путин может осмелеть, напав на Украину, и попытаться напасть на другие страны Восточной Европы. Россия уже использовала „гитлеровский стиль“ в захвате земель, например, в Крыму и Грузии. <…> Действия Путина сравнивают с действиями нацистов в дни, предшествовавшие Второй мировой войне, например, при аннексии Чехословакии», — заявили в статье.

Как отметили в статье, Эстония, Латвия и Литва опасаются, что могут стать следующими после военных действий против Украины.

Источник фото: thesun.co.uk

Страны Балтии — следующие «в меню Путина»?

Разведка Эстонии даже предупредила о возможном военном столкновении и гибридных кризисах, по данным британского новостного канала Sky News.

«Даже если удастся убедить руководство России воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы ко все более продолжительному военному давлению со стороны России — прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год», — заявил каналу глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран.

В недавнем отчете Foreign Policy говорится об опасениях граждан стран Балтии, что они «следующие в меню» Путина. При этом в каждой из прибалтийских стран есть около тысячи солдат НАТО, которых перебросили туда после того, как Крым вошел в состав РФ в 2014 году.

Адмирал лорд Уэст, бывший командующий Королевским флотом, предупредил, что любая дальнейшая «экспансия Путина» в страны Балтии может спровоцировать Третью мировую войну. Уэст подчеркнул, что такой конфликт, если российский президент действительно направится в Прибалтику, неизбежно будет связан с ядерным оружием.

«Когда вы говорите о странах Балтии, вы говорите о НАТО и вы говорите о мировой войне. <…> Я надеюсь, что Путин не хочет мировой войны и никто не хочет термоядерного армагеддона, не так ли?» — процитировало Уэста издание The Sun.

Россия уже подготовила войска

Международная телекомпания Al Jazeera выпустила материал, в котором рассказала, что Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих у границ Украины. Так РФ якобы проводит кампанию за гарантии безопасности со стороны Запада.

«Соединенные Штаты и НАТО категорически отвергли основные требования России в области безопасности, в том числе призыв к НАТО прекратить всю военную деятельность в Восточной Европе», — отметили СМИ.

Журналисты привели слова Джо Байдена о том, что российские войска окружают Украину и Белоруссию. А Reuters запустило прямую трансляцию из украинской столицы под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса».

В западных СМИ 90% пропаганды

Западные СМИ — это 90% пропаганды. Об этом «360» заявил политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На других языках ведь такой информации нет вообще. Французская пресса все-таки разделена, потому что в Канаде и в Швейцарии читают свою, а остальные французскую прессу не читают. <…> Англоязычные СМИ все-таки пользуются своей монополией. Ее нельзя преодолеть», — заметил Брутер.

По его словам, совершенно ясно, что никакой войны не будет, ее не предполагалось. Да и армия Украины не может решать такие задачи, какие по силам российской, поэтому даже если конфликт случится, той трагедии, о которой пишут западные СМИ, не произойдет. Схожую точку зрения высказал и политолог Никита Донцов.

«Это полномасштабная информационная атака. Есть готовый сценарий, который был разработан специально под эти условия. Сейчас стараются максимально поддерживать эту легенду, которую Запад навязывает своим избирателям, оправдывая возможные санкции и агрессию в отношении нашей страны», — заключил Донцов.