The Sun: Путин захочет напасть на Восточную Европу
Британский таблоид The Sun продолжает развивать мысль про «возможное» вторжение России. Теперь издание утверждает, что президент РФ Владимир Путин может попытаться напасть не только на Украину, но и на другие страны Восточной Европы.
Выдержки из статьи издания перевел и опубликовал в своем Telegram-канале «Пул № 3» журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Есть опасения, что Украина может стать лишь первым шагом, если Путин не получит серьезного ответа со стороны Запада. Он может набраться смелости и попытаться напасть на другие страны Восточной Европы», — говорится в материале.
Литва, Латвия и Эстония якобы бояться, что они станут следующими после военных действий на Украине. Журналисты таблоида написали, что Путин предпримет шаги в отношении этих трех государств, если Запад никак не отреагирует на действия России.
Бывший главнокомандующий Королевским военно-морским флотом, адмирал Лорд Уэст высказал мнение, что любая дальнейшая экспансия российского лидера в Прибалтику может спровоцировать Третью мировую войну.
Ранее The Sun опубликовал статью, в которой было предположительное время нападения РФ на Украину — 03:00 16 февраля. Однако утром в среду редакторы таблоида убрали указание времени.