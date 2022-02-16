Гимн СССР прозвучал во время прямой трансляции Reuters с Майдана в Киеве. Видеозапись, на которой запечатлен этот момент, выложили на YouTube-канале агентства.

Издание провело прямую трансляцию с площади в столице Украины и назвало ее «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса».

К эфиру также приложили описание, в котором сказано, что Россия отводит войска от украинской границы, но западные страны пока не видели доказательств этому.

Ранее некоторые британские СМИ писали, что Россия «нападет» на Украину, и даже назначили для этого конкретные время и день. Согласно их материалам, «вторжение» должно было произойти в 03:00 по местному времени 16 февраля. В Кремле к таким статьям и громким словам отнеслись иронично.