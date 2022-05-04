Россияне увидят уникальные самолеты на параде Победы. Они могут сбивать спутники и пережить ядерный взрыв

В параде Победы в Москве в 2022 году примут участие уникальные образцы военной техники. Помимо героя Второй мировой войны — танка Т-34, зрители увидят самолет «Судного дня», которому не страшен ядерный удар. Кроме того, публике представят современные истребители, которые могут сбивать спутники в космосе.

Легендарный Т-34

Минобороны РФ рассказало об участниках парада на Красной площади 9 мая 2022 года. В День Победы там пройдут военнослужащие всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, колонны силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества, участники Всероссийского юнармейского движения. Всего заявлено 33 пеших расчета.

Механизированную колонну из 131 машины возглавит легендарный танк Т-34-85. За ним проследуют современные российские танки Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», боевые машины пехоты «Курганец» и «Бережок», бронемашины «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ» и «Тигр-М». Также появятся самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», комплексы ПВО С-400, «Бук-М3» и «Тор-М2», пусковые установки ПГРК «Ярс», робототехнические комплексы «Уран-9» и другая техника.

В честь 77-летия окончания Великой Отечественной войны над Москвой пролетят 77 самолетов и вертолетов. В их числе будут Ил-80, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» с воздушным танкером, дальние бомбардировщики, истребители. Также зрители увидят вертолеты, в том числе самый большой в мире транспортник Ми-26, «Аллигаторов» и «Ночных охотников». Восемь МиГ-29СМТ в полете выстроятся в букву Z в поддержку участников спецоперации, а пилотажные группы покажут «кубинский бриллиант» и окрасят небо в цвета флага России.

Источник фото: телеканал «360»

Самолет «Судного дня» в паре с «Периметром»

Участвующий в параде Ил-80 часто называют «самолетом Судного дня». Военный историк Юрий Кнутов в разговоре с «360» рассказал, что эта машина — хорошо защищенный летающий командный пункт. В случае начала ядерной войны высшее руководство поднимается в воздух на нескольких таких самолетах. Сегодня в России разрабатывается и строится новая модификация такого борта.

«Эти самолеты имеют защиту на случай, если произойдет ядерный взрыв — там даже окна отсутствуют. Есть возможность дозаправки в воздухе, можно с помощью особых засекреченных линий связи управлять войсками в разных регионах страны, в том числе отдавать приказ о применении ядерного оружия», — рассказал историк.

Он добавил, что обычный командный пункт можно вычислить и нанести по нему мощный удар. Самолет же, в силу того, что все время меняет местоположение и маневрирует, вывести из строя достаточно сложно, особенно, если учесть размеры территории России. Поэтому «самолеты Судного дня» крайне нужны и они есть в других странах, объяснил Кнутов. Например, в США насчитывается пять подобных бортов, их тоже периодически поднимают и привлекают для того, чтобы они поддерживали американскую ядерную триаду в рабочем состоянии.

Источник фото: wikipedia.org

Российский самолет Ил-80 работает вместе с системой «Периметр». Даже при полном отсутствии связи она в автоматическом режиме может проанализировать обстановку на территории страны, уровень радиации и повреждений, отметил Кнутов. При необходимости «Периметр» сам сможет произвести ответный ядерный удар.

Истребитель Су-57 против американского Raptor

Не менее интересны и другие участники парада — истребители пятого поколения Су-57. Их довольно часто сравнивают с F-22 Raptor. Однако военный историк отметил, что отечественные машины намного лучше. Кроме того, американские истребители уже устарели и на Аляске, где несет дежурство основная масса F-22. В связи с этим их уже начали менять на F-35. Хотя и эта замена не слишком удачна, добавил он.

«Пентагон так и не принял F-35 на вооружение из-за большого количества недостатков. Хотя эти самолеты поступают в войска, но они на сегодня считается сырыми машинами. А F-22 потихоньку снимают, потому что очень много проблем с ними: коррозия, сложное обслуживание и много-много других недостатков. Именно поэтому я бы не стал бы сравнивать F-22 и Су-57», — сказал Юрий Кнутов.

По его словам, у россиян более совершенный и мощный самолет. Единственным минусом Су-57 можно назвать только одно: на истребителе пока еще используется двигатель предыдущего поколения. Свой персональный появится примерно через год и легко превзойдет F-22 многим летным характеристикам.

Источник фото: wikipedia.org

МиГ-31И начали создавать еще при СССР

Возможно, в День Победы россиянам удастся увидеть МиГ-31И с особенной модификацией высотного истребителя-перехватчика — «Ишим». Такой самолет позволяет выводить на орбиту высотой 600 километров аппараты массой до 160 килограммов, в том числе и ракеты, и спутники. Историк уточнил, что МиГи-31 давно стоят на вооружении в российской армии. Начало противоспутникового самолета пришлось на 80-е годы прошлого века, но мораторий на размещение оружия в космосе заморозил все разработки.

«Но сейчас, в силу того, что американцы начали гонку вооружения в космосе, мы к этому проекту вернулись. Самолет модернизировали, улучшили его летные характеристики, повысилась скорость, а она и так рекордная: среди всех боевых самолетов в мире более трех тысяч километров ни один серийный самолет скорости не имеет», — рассказал Кнутов.

Источник фото: ria.ru

Он отметил, что на борту у МиГ-31И установлен новейший прицельный комплекс, есть возможности использовать средства поражения, которые не сможет применить ни один другой самолет. В силу уникальных характеристик — скорости, большой высоты, прицела — этот истребитель-перехватчик будет еще как минимум пять лет, а возможно и дольше, оставаться наиболее передовой машиной в своем классе.