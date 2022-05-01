Самолет «Судного дня» пролетит над Красной площадью 9 мая

Самолет «Судного дня» Ил-80, истребители пятого поколения Су-57 и самолеты МиГ-31И примут участие в параде Победы на 9 Мая в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Источник фото: Министерство обороны России

В небе над Красной площадью пролетит 77 воздушных машин — по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Воздушную часть парада откроет Ми-26, который является самым крупным транспортным самолетом в мире. Также москвичи увидят в небе Ми-28Н, Ми-24, Ка-52 и Ми-8, после чего появится Ил-80 в сопровождении истребителей МиГ-29.

Ил-80 получил звание самолета «Судного дня» из-за его назначения гарантировать управление войсками и связь в случае ликвидации наземных коммуникаций.

Также гости парада увидят истребители Су-35С, истребители пятого поколения Су-57, современные МиГ-31И и МиГ-31БМ, судно дозаправки Ил-78, ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь», бомбардировщики Ту-22М3.

Завершат представление шесть штурмовиков Су-25 и девять самолетов групп «Стрижи» и «Русские Витязи», которые окрасят небо в цвета флага России.