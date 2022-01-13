Тысячи россиян считают себя жертвами финансовой пирамиды. Всему виной мода на инвестиции

В последние годы в мире появилась мода на инвестиции и игру на бирже, но выигрывают от этого не все. Российский блогер представился инвестором и пообещал подписчикам легкие деньги. И люди действительно получали доход. Те же, кто сомневался, видели примеры своих друзей и родственников, которым приходили реальные деньги. Вот только теперь тысячи людей считают себя жертвами финансовой пирамиды. Специалисты советуют не торопиться и тщательно проверять компании, в которые вкладываетесь.

Исчезнувшие инвестиции

Блогер Виталий Васильевич под ником v.krknv осенью 2021 года привлек внимание аудитории, пообещав подписчикам легкий заработок. Правда, на данный момент этот аккаунт закрыт и, похоже, туда больше никого не добавляют. Зато появилась новая страничка — v.krknvt. На нее были подписаны почти 50 тысяч пользователей. В шапке профиля значилось: «Честный блогер». Его автор представлялся инвестором и предпринимателем, якобы демонстрирующим собственный опыт заработка. Правда, за время подготовки материала этот аккаунт тоже закрыли.

Пользователи переводили Васильевичу деньги, а затем получали их обратно с бонусом в 10–40%. Доверие к блогеру росло, ведь обогащались не какие-то незнакомые люди из Сети, а друзья и родственники. Вскоре объявились и те, кто считает себя обманутым.

Вкладчик по имени Степан рассказал «360», что рассчитывал заработать на лечение онкологического заболевания, но потерял крупную сумму.

«Был человек в Instagram, Виталий. Увидел я его через друзей, что они инвестируют. Также решил попробовать. Попробовал три раза. На четвертый раз закинул ему в пределах 70 тысяч. Деньги не вернулись, человек пропал. <…> Заявление написать, к сожалению, еще просто не успел, так как нахожусь на лечении. Лечусь от онкологического заболевания. <…> С больничного откладывал и вот рассчитывал подзаработать. Заработал, получается», — пояснил Степан.

В Instagram блогера нашла и Фариза. По ее словам, о нем было очень много отзывов в Stories ее подруг. После этого девушка решила подзаработать. Первый раз она скинула инвестору 2,5 тысячи рублей. Буквально на третий день сумма вернулась с бонусом 900 рублей. Затем Фариза отправила блогеру пять тысяч — они также вернулись с дополнительными средствами. Такая же схема повторилась и с 35 тысячами рублей.

«Я писала о нем отзывы, все было прекрасно, все хорошо. <…> Перед Новым годом на подарки я скинула ему 100 тысяч. И все. У нас должна была быть выплата 30 декабря. Мне приходит уведомление: „Если вы пострадали от мошенника Виталия, переходите в чат“. Я перешла, а там уже пострадавшие сидели», — добавила девушка.

Фариза рассказала, что пострадали и ее знакомые. Одна из них якобы отправила блогеру 250 тысяч, которые не вернулись, другая — 600 тысяч. Люди скидывали и более крупные суммы — больше миллиона рублей. По данным издания города Сатки Челябинской области «Сатка74.ру», от деятельности блогера пострадали тысячи россиян, в том числе саткинцы.

«В Instagram были сотни положительных отзывов, ладно бы от незнакомых людей, так один за другим друзья выставляли, как они легко заработали деньги, ничего для этого не делая. Например, муж моей сестры отправил Виталию 50 тысяч рублей, а через пять дней ему на карту пришли уже 67 тысяч рублей. Он отправил 200 тысяч рублей, а через несколько дней ему пришли уже 260 тысяч рублей. Ну как тут устоять?» — рассказала порталу «Говорит Сатка» жительница Бакала Ольга.

По словам вкладчиков, блогер якобы переставал выходить на связь после получения действительно крупных сумм. В конце декабря 2021 года некоторые его клиенты начали паниковать. Они ищут таких пользователей через группы в Telegram и пытаются вместе нанять адвокатов.

Источник фото: телеканал «360»

«Интерес подкреплялся тем, что знакомые действительно „поднимали“ крупные суммы не выходя из дома. Где-то внутри осознавала, что когда-то это все закончится, блогер наберет достаточное количество денег и скроется, но азарт — дело такое. Я сначала из 20 тысяч рублей, получила 25 тысяч. Потом отправила 100 тысяч, в ответ получила 130 тысяч. В итоге я продала квартиру и отправила Виталию 500 тысяч рублей в надежде крупно навариться. <…> С 27 декабря он перестал выходить на связь. <...> Тогда и обратилась в полицию», — отметила Ольга.

Другой саткинец — Галим С. — ради вложений продал свой автомобиль.

По некоторым данным, организаторы базировались на территории Саткинского района. Сейчас проводится доследственная проверка, полиция устанавливает все обстоятельства. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мода на инвестиции и игру на бирже

Сейчас инвестировать стало модно. За последние несколько лет было открыто больше счетов, чем за предыдущие 20. Об этом «360» рассказал финансовый советник, автор книги «Как привести деньги в порядок» Алексей Герасимов.

«Люди, у которых есть какие-то небольшие деньги, 20–30 тысяч свободных, уже начинают инвестировать, заводят себе какие-то каналы, советы дают. Достаточно смешно за этим наблюдать, но такой тренд есть. Это и мода, и попытки заработать. Правда, не всем удается заработать», — пояснил Герасимов.

По его словам, все существующие финансовые структуры маржинальные, они предлагают доходные для себя инструменты, то есть всякие структурные продукты, страховые программы. Многие начинающие вкладчики на это ведутся, причем зачастую так делают люди старшего возраста.

«С другой стороны, не от хорошей жизни. Все это началось с того, что депозиты стали по 4-5%. Люди начали думать, где еще они могут заработать. <…> Кто-то идет во всякие пирамиды, кто-то обладает более разумным мышлением и понимает, что можно положить деньги на депозит Сбербанка, а можно купить акции Сбербанка, которые растут сильно», — отметил Герасимов.

По его словам, большинство сейчас играет на бирже. Ведь многие все-таки, по сути, являются спекулянтами: они не покупают и забывают об этом, а покупают и каждый день смотрят, можно ли снимать урожай.

«Статистику слышал, что 10–15% нашего населения подпадают под такую категорию риска… Как в книге про Буратино говорили, мол, дайте нам деньги — и будете получать по 1-2% в день. Люди верят в такие сказки и попадаются», — подчеркнул финансовый советник.

Как не попасться на удочку мошенников

По мнению Герасимова, когда людям гарантируют доходность больше чем 10–15% в год, это уже сразу один из критериев, по которым не стоит доверять человеку или компании. Финансовый советник подчеркнул, что рынки уже успокоились, появилось очень много рисков.

«Не надо бежать за двузначной доходностью. <…> Немножечко другие правила действуют. Важно не торопиться. Особенно в нынешнее время, когда так много рисков», — пояснил он.

Схожую точку зрения высказал и портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, инвестиции — очень важная часть экономики. Они, как правило, способствуют более высоким темпам экономического роста, так как капитал распределяется внутри экономики более качественно. На сегодня существует фондовый рынок, биржа, акции. Инвесторы имеют гораздо больше возможностей для вложения, как и больше рисков.

«Финансовые пирамиды не относятся к фондовому рынку. Если вы открыли брокерский счет в компании, у которой есть лицензия, которая работает на фондовом рынке, вы никогда не попадете в финансовую пирамиду», — заключил Нигматуллин.