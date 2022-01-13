Названа главная угроза для желающих заработать

Главной угрозой для желающих заработать в 2022 году станет мошенничество, связанное с криптовалютами и цифровыми активами. Данные опроса регуляторов ценных бумаг привело агентство Bloomberg.

Эксперты выделили четыре главные опасности, которые могут подстерегать инвесторов. В первую очередь, это мошеннические схемы, которые злоумышленники используют при вложении в криптовалюту. Вторыми по значимости являются сделки по векселям.

Также в числе опасностей — аферы с инвестициями, проводимые через социальные сети или интернет. Следует помнить, что злоумышленники часто идут на уловки при оформлении фиктивных индивидуальных пенсионных планов.

Эксперты предупредили, что легальные сделки в некоторых случаях могут выступать в качестве ширмы для мошеннических операций. Инвесторам советуют внимательно изучать особенности рынка, с которым они работают — в том числе криптовалютного.

А вот россиянам ранее посоветовали вкладываться в рубли. По мнению риск-менеджера Виталия Манжоса, нынешняя экономическая ситуации располагает к тому, чтобы обменять иностранную валюту и вложиться в рублевые активы.