Аналитик объяснил, какие вложения не дадут потерять свои деньги

При долгосрочном планировании можно положиться на доллар, золото и недвижимость, если нужно вложить средства. Таким мнением поделился с агентством «Прайм» старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин.

«Недвижимость, которая традиционно считается хорошей защитой от инфляции. На длинном горизонте, за 10 лет, к примеру, цены на недвижимость в среднем росли на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период», — указал эксперт.

Также аналитик отметил, что безопасно вкладывать деньги в долгие депозиты с высокой ставкой в ведущих банках. Кроме того, он рекомендовал задуматься об облигациях и акциях, которые могут приносить доход до 15% в год. Однако такие вложения сопряжены с некоторыми рисками, поскольку акции не всегда растут, а иногда и падают.

Ранее эксперты посоветовали россиянам в плане инвестиций не ожидать быстрых доходов, поскольку этот инструмент изначально предполагает вложение средств на долгое время. Также не рекомендуется вкладывать последние средства, потому что крайне желательно иметь так называемую финансовую подушку, которой хватит как минимум на три месяца или дольше.