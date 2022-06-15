Много роботов на ПМЭФ. Чем удивили стенды в первый день

Первый день ПМЭФ — время знакомиться со стендами и разработками, которые привезли регионы и компании. «360» рассказывает о самых интересных из них. Например, Московская область представила инвестмаркет, а многие участники привезли роботов.

В Санкт-Петербурге стартует юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум. Открытие деловой площадки началось с пушечного выстрела на Петропавловской крепости.

У входа в здание, где проходит ПМЭФ, гостей встречает тент популярного глэмпинга «Под небом» из Подмосковья, где участники могут отдохнуть на свежем воздухе.

Источник фото: телеканал «360»

На ПМЭФ «Промобот» продемонстрировал робота Дуняшу. Она не только продает мороженое и кофе, но и рассказывает необычные факты и делает комплименты гостям. Внешность робота скопирована с Дианы, жены учредителя парка имени Горького в Перми Рашида Габдуллина. Именно там и работает одна из кофеен с роботом Дуняшей.

Российская компания «1С» продемонстрировали свои разработки в робототехнике. Гости могут поиграть с роботом в игру, суть которой — закинуть шар в лунку и набрать больше очков, чем соперник. Партия длится около пяти минут.

Источник фото: телеканал «360»

Роботизация и кибернетика — одна из важных тем на ПМЭФ. На стенде Made in Russia, помимо роботов, представили новинки протезирования. Гости форума могли рассмотреть модель кисти, у которой каждый палец имеет свой движок и может двигаться независимо от других, совсем как пальцы обычной руки человека.

Участники форума продемонстрировали гостям не только научные разработки, но и красоту природы. Компания «Уралкалий» удивила посетителей картиной и моделью Земли из живых цветов.

На стенде от Республики Башкортостан представлена разумная пачка пищевой соды. Она приветствует гостей, смешивает ингредиенты, медитирует, а в конце улетает в космос.

Павильон VK предложил гостям потанцевать и снять клип. Позже все видео выложат в официальной группе форума.

Гости также могут записать там песню с Тимати. Рэпер позже прослушает все записи и выберет ту, которую вставит в свой сериал.

На ПМЭФ прибыла делегация Афганистана, в составе которой были заместитель Торгово-промышленной палаты страны Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал. По его словам, Афганистан ведет переговоры с российскими бизнесменами об экспорте пшеницы, стекла и древесины.

Источник фото: телеканал «360»

ОНФ и Росмолодежь организовали совместный стенд в поддержку Донбасса на ПМЭФ и пометили его хештегом #МыВместе. Там можно пожертвовать деньги для жителей республики и купить мерч с символикой ДНР и ЛНР. Ранее стало известно, что главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник примут участие в деловом форуме.

Египет представил свой павильон в виде арабского шатра на форуме. По словам премьер-министра страны Мустафы Мадбули, участие «в качестве гостя этого глобального форума отражает доверие к нему российской стороны и его способности играть видную и влиятельную роль в региональной и мировой экономике».

Форум стал площадкой в том числе и для народного творчества. На стенде Ростуризма народный сказитель Джангарчи из Калмыкии продемонстрировал мастерство гортанного пения.

На экономическом форуме также заметили певца Филиппа Киркорова недалеко от подмосковного стенда. Он рассказал, что хочет развиваться не только как артист, но и как бизнесмен.

Инвестмаркет Подмосковья

Московская область представила «Инвестмаркет Московской области» — магазин с проектами по импортозамещению. Там на полках — произведенные в регионе товары: судовые кабели, башенные краны, лифты бизнес-класса, косметика и многое другое.

Посетители могут выбрать любой понравившийся проект и решить, сколько денег они готовы в него вложить. Перед гостями открывается широкий выбор — машиностроение, робототехника, медицина, бытовая химия, детское питание, продукты и косметология.

Гости ПМЭФ могут также арендовать землю для бизнеса в Подмосковье всего за один рубль на три года и символично получить землю для своих инвестиций в колбе.

У каждого проекта на инвестмаркете есть ценник с QR-кодом. С его помощью можно посмотреть подробную информацию о предприятиях и проектах импортозамещения.