Киркоров приехал на ПМЭФ как предприниматель

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров стал гостем юбилейного Петербургского международного экономического форума. Его компания выделит деньги на строительство крупного торгового центра.

Источник фото: телеканал «360»

Певец посетил юбилейный, ХХV Петербургский международный экономический форум для подписания соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью в качестве предпринимателя.

«Я не прекращал бизнес. Когда исполнилось 55 лет, накануне большого юбилейного тура по стране захотелось открыть новые грани возможностей — не только как артиста, шоумена, но и как бизнесмена. Периодически я присутствовал в своей жизни как бизнесмен. Но глобально — еще нет», — признался Киркоров.

Компания шоумена подписала на ПМЭФ соглашение с правительством Ленобласти. Согласно предварительным данным, Киркоров профинансирует строительство торгово-развлекательного комплекса «Звезда»

Источник фото: телеканал «360»

ПМЭФ традиционно станет площадкой для обсуждения ключевых тем глобальной экономики, социальных проблем и развития технологий, а также обмена лучшими мировыми практиками. Ключевым спикером станет президент России Владимир Путин, который 17 июня выступит с оценкой текущей ситуации в мировой экономике и политике. Форум завершится 18 июня.