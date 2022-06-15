Киркоров приехал на ПМЭФ как предприниматель
Киркоров на ПМЭФ заявил о намерении построить крупный ТРЦ в Ленобласти
Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров стал гостем юбилейного Петербургского международного экономического форума. Его компания выделит деньги на строительство крупного торгового центра.
Певец посетил юбилейный, ХХV Петербургский международный экономический форум для подписания соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью в качестве предпринимателя.
«Я не прекращал бизнес. Когда исполнилось 55 лет, накануне большого юбилейного тура по стране захотелось открыть новые грани возможностей — не только как артиста, шоумена, но и как бизнесмена. Периодически я присутствовал в своей жизни как бизнесмен. Но глобально — еще нет», — признался Киркоров.
Компания шоумена подписала на ПМЭФ соглашение с правительством Ленобласти. Согласно предварительным данным, Киркоров профинансирует строительство торгово-развлекательного комплекса «Звезда»
ПМЭФ традиционно станет площадкой для обсуждения ключевых тем глобальной экономики, социальных проблем и развития технологий, а также обмена лучшими мировыми практиками. Ключевым спикером станет президент России Владимир Путин, который 17 июня выступит с оценкой текущей ситуации в мировой экономике и политике. Форум завершится 18 июня.