Глава российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что предложила России украинская сторона. На часть инициатив Россия пойти не сможет, но прогресс все равно налицо. По итогам встречи РФ ослабит наступление на киевском и черниговском направлениях.

В Стамбуле закончился пятый раунд мирных переговоров делегаций России и Украины. Возглавляющий группу российских дипломатов Владимир Мединский заявил, что по итогам этой встречи Россия готова сделать два шага по деэскалации конфликта на Украине.

Представитель Министерства обороны России, также принимавший участие в переговорах, объявил, что российская армия кардинально сократит наступление на киевском и черниговском направлениях. Однако это не означает полного прекращения огня.

Причиной такого решения стали предложения Украины по урегулированию сложившейся ситуации. Российской делегации передали письменный документ, где украинская сторона перечислила меры, которые считает возможным и необходимым предпринять, чтобы закончить конфликт. Бумагу рассмотрят в МИД, чтобы выйти с ответными предложениями на следующей встрече.

Статус Украины

Одно из предложений украинских дипломатов, по словам Владимира Мединского, заключается в том, что Украина должна будет стать нейтральным государством под международными правовыми гарантиями «в целях реализации внеблокового безъядерного статуса».

По словам политолога Никиты Донцова, нейтральный статус Украины на этих переговорах изначально был требованием российской стороны. Так что этот пункт украинских предложений должен устроить отечественных дипломатов.

Однако, по словам эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, в этой ситуации необходимо очень тщательно проговорить условия, которые бы обеспечили надежность такого статуса для Украины. Ведь в 1994 году Украина присоединилась к Будапештскому меморандуму и должна была отказаться от попыток создать ядерное оружие, однако свое обязательство не выполнила.

Само понятие нейтрального государства и, в частности, нейтральной Украины включает в себя очень много факторов, которые нужно учесть, прописать и создать механизмы контроля за тем, чтобы они выполнялись Андрей Кошкин.

По словам Владимира Мединского, Украина готова отказаться от вступления в военные союзы, а также от размещения иностранных военных баз, контингентов и проведения обучения на территории Украины без согласия государств — гарантов безопасности. Россия будет в числе таких государств-гарантов.

При этом Украина попросила, чтобы Россия не возражала против ее стремления вступить в Евросоюз. По словам Никиты Донцова, этот пункт не должен стать камнем преткновения будущих переговоров.

«Евросоюз — это не военная организация, Кремль официально заявлял, что наша страна не против, если Украина вступит в ЕС. Так что вряд ли это будет мешать нашим возможным договоренностям», — уверен он.

Тем не менее понятно, по словам Андрея Кошкина, что если государство вступает в Евросоюз, оно обязательно станет и частью НАТО — и наоборот.

«Здесь нужно провести интеллектуальный водораздел, который бы четко определял: если Украина хочет сотрудничать в экономической плоскости, пусть не стремится в военный блок, в Североатлантический альянс», — сказал он.

Крым и ЛНР и ДНР

Среди предложений Украины был пункт, касающийся территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма. Страна готова отказаться от попыток вернуть эти территории военным путем, однако хочет продолжить дипломатические попытки в этом направлении. Владимир Мединский заявил, что это не соответствует позиции российской делегации.

Андрей Кошкин пояснил, что Россия изначально не рассматривала вопрос о «возвращении» Украине Крыма — в Конституции РФ прописано, что территории государства не подлежат отчуждению. Что же касается ДНР и ЛНР, Россия также требовала от Украины признать их независимость.

Наше условие во время переговоров, которое мы сразу предложили, — и наша позиция незыблема — в том, чтобы Украина признала Крым российским, а также республики Донбасса — независимыми Андрей Кошкин.

Он подчеркнул, что предложение Украины в этой области совершенно неприемлемо. И одной из целей переговоров является сделать так, чтобы больше в доктринальных документах Украины не было претензий на «возвращение» Крыма или ЛНР и ДНР.

«Сейчас Украина де-факто признает, что она не контролирует ЛНР, ДНР и Крым — наконец она это делает, потому что все это время Украина претендовала на эти территории, у нее даже были какие-то фиктивные органы власти, которые должны были управлять этой территорией», — добавил Никита Донцов.

Само наличие подобного предложения — о дальнейших дипломатических попытках вернуть в состав Украины упомянутые территории — Донцов назвал не более чем популизмом. По его мнению, украинские политики просто не могут открыто заявить населению, что отказываются от любых претензий.

«Я думаю, что это лишь политическое заявление для украинских избирателей. Его не надо воспринимать всерьез», — заключил он.