Указания о подготовке к созданию на Украине собственного ядерного оружия отдал еще в 2014 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны. Это распоряжение было негласным, сообщил источник ТАСС.

По его данным, за 10 лет до этого, в 1994 году, Украина начала формировать технологическую основу для создания собственного ядерного оружия. Такие работы начались сразу после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подчеркнул источник агентства.

Он обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о ядерном статусе республики. По его мнению, это было сказано не случайно.

«Сразу после присоединения в 1994 году к ДНЯО в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия», — сообщил источник.

Зеленский во время своего выступления в Мюнхене в феврале допустил, что Украина может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму. Этот документ предусматривает отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Накануне он с возмущением заявил, что НАТО ограничился закупкой 50 тонн дизельного топлива для Украины. «Видимо, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело», — сказал он.

Президент Украины остался недоволен тем, что руководство альянса отказалось сделать бесполетную зону над страной, откупившись, по его мнению, поставкой горючего.