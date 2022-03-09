Эксперт бюро военно-политического анализа Николай Костикин выразил собственное мнение о том, что могло бы произойти на Украине, не начни Россия спецоперацию в Донбассе. По его словам, официальный Киев мог спровоцировать ядерный конфликт.

«То, что собирался сделать Зеленский — это фактически вероятность ядерного конфликта, она приближалась к абсолютной. Для того, чтобы закончить свою гражданскую войну, которая у них фактически идет, в которой они пытались обвинить Россию, — они могли бы пойти на новую Хиросиму. Почему бы нет, они же ни за что не отвечают», — уверен Костикин.

По его словам, на Украине есть некие воинские части, куда представители блока НАТО могут приезжать без согласования с Министерством обороны страны. Костикин видит в этом вероятность того, что Украина якобы хотела чужими руками развязать настоящую ядерную войну и превратить Донбасс в пепелище.

«По большому счету, что сделал сейчас верховный главнокомандующий, что сделало сейчас руководство России — оно избавило Европу от нового Чернобыля», — заявил Костикин.

Что именно могло ранее сделать украинское руководство — до конца до сих пор неясно. Возможно, речь шла о создании настоящего «ядерного оружия фактическими террористами», отметил Костикин.