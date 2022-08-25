Из 193 государств — членов ООН только 54 присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Поддержка Киева продолжит сходить на нет, ведь Запад постепенно осознает, что власти восемь лет фактически занимались геноцидом.

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Его подписали 54 государства, в том числе США, Великобритания, Австралия, Албания, Канада, Грузия, Чехия, Япония, Латвия и Литва.

Они выразили сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила спецоперацию, и подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины. Заявление зачитал украинский постпред при организации Сергей Кислица.

Резолюцию с требованием к Москве вывести войска Генассамблея ООН приняла в марте. Тогда за проголосовало 141 из 193 государств, против — пять, а воздержались 35.

Источник фото: РИА «Новости» / Пресс-служба МИД РФ

Поддержка Украины спадет

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин объяснил «360», что все меньше стран, входящих в эту организацию, разделяют антироссийскую позицию. По его мнению, Европа начала уставать от Украины, особенно от поведения беженцев, которые приезжают в Евросоюз и устанавливают там свои порядки. Никулин напомнил, что украинцы жили в гостиницах, при этом им выплачивали пособия.

Энергетический и продовольственный кризисы, инфляция, рост цен накладываются на позицию Запада по украинскому конфликту. Никулин уверен, что со временем число сторонников киевского режима еще больше сократится.

До большинства людей стало доходить, что страна, которая восемь лет осуществляет фактически политику геноцида по отношению к народу, не может быть правой. Тем более что Россия действует в соответствии со статьями 106 и 107 Устава ООН. В них сказано, что страны — победительницы во Второй мировой войне имеют право начать военные действия против любой страны, если там произошла реставрация нацизма Игорь Никулин бывший член комиссии по биологическому оружию ООН.

Собеседник «360» отметил, что, согласно Уставу ООН, стране достаточно просто проинформировать о своем решении других членов организации. А Россия неоднократно сообщала западным партнерам, что такая угроза есть на Украине, однако коллективный Запад ее игнорировал. Значит, требование Зеленского исключить Россию из ООН не имеет юридической подоплеки, подчеркнул Никулин.

Киеву в принципе больше не удастся завлечь другие страны и получить от них поддержку. По мнению эксперта, вся добрая воля и весь кредит доверия режиму Зеленского исчерпаны. Даже Польша, которая занимает открыто проукраинскую позицию, перестала финансово помогать беженцам, подытожил Никулин.