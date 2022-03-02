Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям РФ на Украине

Генассамблея ООН осудила действия РФ на Украине и потребовала немедленного вывода российских войск из соседней страны. Представленную резолюцию поддержала 141 страна, сообщил РБК.

Против документа проголосовали пять стран — Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Еще 35 государств, уточнило РИА «Новости», воздержались. В их число вошли Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР и другие.

«Проект резолюции принят», — процитировал «Интерфакс» председателя ГА ООН Абдуллу Шахида по итогам голосования.

Источник фото: ООН

Обязательной юридической силы документ не имеет, уточнил ТАСС. В проекте резолюции указано, что Россия должна немедленно вывести все свои военные сил с украинской территории «в пределах международно признанных границ».

Текст резолюции похож на аналогичный проект, против которого Россия применила право вето на заседании СБ ООН на минувшей неделе. После этого члены Совбеза проголосовали за созыв чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи по ситуации вокруг Украины. Во время этого голосования нельзя было наложить вето.