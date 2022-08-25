Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине

Антироссийское заявление по ситуации на Украине, озвученное в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН), подписали менее трети стран — участниц ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из 193 стран, входящих в состав организации, подпись под заявлением поставили 54 государства. Среди подписавшихся — США, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия и сама Украина. Представители этих стран выразили сожаление, что Россия не прекратила спецоперацию.

«Мы по прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — зачитал заявление постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Авторы документа призвали Россию немедленно прекратить боевые действия.

Украина окончательно превратилась в анти-Россию. До полного идейного и идеологического банкротства страны осталось недолго, об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.