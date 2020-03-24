    24 марта 2020, 16:00

    Мир после коронавируса. Как изменится наша жизнь из-за пандемии

    Борис Ломакин, Ольга Нижельская

    Всего за месяц коронавирус существенно изменил жизнь россиян: школьники учатся дистанционно, взрослые работают на удаленке, закрыты театры, кино, спортивные залы, а попасть за границу почти невозможно. Пандемия уже поменяла наш быт и взгляд на мир. Но останутся ли эти изменения, когда вирус будет побежден? Каким будет мир после коронавируса?

    Об этом по просьбе «360» рассуждала политолог Екатерина Шульман.

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    Мир объединится ради безопасности

    Люди оказались готовы на значительные ограничения свободы ради безопасности: граждане всех стран добровольно пошли на самоизоляцию. Государства просто дают рекомендации о том, как правильно себя вести во время пандемии. Но не везде контролируют соблюдение карантина. Граждане многих стран, в том числе России, самостоятельно решили сидеть дома.

    Пока мы можем сказать следующее: подтверждается теория о том, что главная ценность нового века — безопасность

    Екатерина Шульман.

    Происходящее сейчас дает всему человечеству разделенный опыт — нечто такое, что задело многих людей. Это очень важное переживание, которое объединяет людей и становится референтной точкой, событием, к которому делают отсылки. Например, в России часто вспоминают Великую Отечественную войну, распад СССР, 90-е. Если говорить об общемировом переживании, то это теракт 11 сентября 2001 года. После тех трагедий возникло такое явление, как международная борьба с терроризмом и, как следствие, новые спецслужбы, системы слежки.

    «Какие уроки из этого извлекут, пока говорить рано. Осторожно скажу, что по итогам предыдущих таких разделенных опытов создавались наднациональные структуры: Лига Наций, новая система международных отношений. Есть мнение, что сейчас создается новый миропорядок, какая-то новая „Лига победителей вируса“, новая „Антанта“, к которой надо успеть присоединиться», — поделилась Шульман.

    А изменится ли государственное устройство? Возможно, разные правительства возьмут на себя больше полномочий. Государства не захотят отдавать особые полномочия, которые взяли на себя в чрезвычайной ситуации. Однако тут нужно обратить внимание на то, что общество согласилось предоставить их в конкретных условиях.

    Мир после коронавируса. Как изменится наша жизнь из-за пандемии | Изображение 2
    Источник фото: Pixabay

    Обязательный контроль здоровья

    Медицинские обследования могут строже контролировать, чтобы пандемия не повторилась.

    «Секьюритизация медицины. То есть придача медицинским службам характера силовых структур. <…> И мы будем с изумлением вспоминать эти дикие варварские времена, когда человек сам решал, ходить ему [на обследование] или не ходить, болен он или здоров. Может, это будут определять сканирующие устройства», — предположила Шульман.

    Это может заключаться, например, в появлении новых рамок наподобие металлоискателя. Только измерять они будут температуру тела. Кроме того, есть вероятность, что ситуация с коронавирусом возродит уважение к научному медицинскому знанию, так как люди наблюдают множество фейков и наслушались мнений шарлатанов. На Западе, например, считают, что улицы России патрулируют львы.

    Жизнь уходит в онлайн

    Чрезвычайные ситуации подталкивают к развитию те сферы, которые уже существуют. Онлайн-услуги стали особенно важны для людей, которые не могут выйти из дома. И когда карантин закончится, связанные с интернетом сферы продолжат развиваться.

    «Можно две вещи сказать с реалистической вероятностью: дальнейшее развитие разнообразных онлайн-сервисов, перевод все большего числа процессов, рабочих, сервисных, информационных, в онлайн-пространство, и второе — государственная и корпоративная слежка получит импульс для развития. Получит ресурсы, полномочия, инвестиции, на нее будут работать технические и научные новации, чтобы лучше, больше, точнее следить за людьми, за их перемещениями и контактами», — добавила Шульман.

    Семья и общество

    Ситуация с коронавирусом закрепит ощущение, что самое главное — это здоровье близких. Это положительный постэффект. Однако есть и возможные отрицательные последствия. Они касаются брака. Семейные пары проводят друг с другом почти 24 часа в сутки — намного чаще, чем обычно. Ведь в будние дни взрослые работают, дети в детских садах, школах.

    «Я бы прислушалась к тем специалистам, которые пророчат нам не всплеск рождаемости, а рост числа разводов», — сказала Шульман.

    Расцветут массовые мероприятия, сфера услуг. То есть люди, соскучившись, побегут в салоны красоты, на танцы, лекции и так далее. Только их, возможно, на входе будет встречать человек с термопистолетом.

    Экономика

    Сейчас кажется, что мировая экономика переживает кризис. Это может измениться, когда закончится пандемия.

    «После такого рода событий бывает, говорят нам экономисты, бурный восстановительный рост. Но он наступает в тех экономиках, которые до внешнего шока были базово здоровы. Те, кто стагнировал, могут уйти в более глубокую стагнацию: по известному евангельскому принципу: имущему прибавится, а у неимущего отнимется», — отметила Шульман.

    Собеседница уверена, что после истории с коронавирусом не появится большее число закрытых государств типа Северной Кореи.

    «Мир глобален, быстрое и повсеместное распространение заразы — темная сторона той же глобализации. Но отказаться от путешествий, перемещений людей и товаров невозможно. Обратите внимание, что даже в это время, когда людям запрещают выходить из квартир, товарооборот не останавливается, потому что остановить его невозможно», — заключила Шульман.