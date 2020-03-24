Фитнес уходит в онлайн. Спортзалы теряют деньги из-за карантина и ищут спасение на удаленке

Критическая ситуация сложилась в российской фитнес-отрасли из-за коронавируса. Только за март спортзалы недосчитаются 7–8 миллиардов рублей. Некоторые клубы и студии проводят тренировки через интернет, но не для всяких занятий это работает. Если ситуация не изменится, уверены эксперты, клубы могут просто разориться.

Источник фото: РИА «Новости»

21 марта из-за пандемии коронавируса в Москве закрылись спортивные центры, бассейны и аквапарки. Их в столице около 1,8 тысячи. В некоторых регионах тоже объявили о закрытии спортивных объектов. И уже в марте фитнес-отрасль недосчитается семи-восьми миллиардов рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в России Ольга Киселева.

Ситуация сильнее всего ударит по небольшим спортзалам, а сетевые центры продержатся, по ее оценкам, около трех месяцев. В одних регионах, пояснила РИА «Новости» Киселева, продажи упали на 30%, в других — на 70–95%, количество посетителей также снизилось на 20–30%.

«Падение продаж началось в 20-х числах февраля, когда начался процесс распространения коронавируса в России, но падение вошло в пик на прошлой неделе. Продажи рухнули по двум направлениям: новые клиенты перестают покупать членство, старые клиенты членство продлевают вяло», — рассказала Киселева.

Представители фитнес-индустрии уже обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой признать введенные ограничительные меры обстоятельствами непреодолимой силы и учитывать их при рассмотрении споров по действующим договорам. Также они предлагают отменить штрафы за несвоевременную уплату налогов, ввести полугодичные налоговые каникулы и каникулы на оплату ЖКУ, предоставить льготные кредиты и субсидии для сохранения рабочих мест.

Источник фото: РИА «Новости»

Ушли в онлайн

Директор и управляющий партнер сети студий «Воздух» Алена Пацик рассказала «360», что перед закрытием посещаемость и выручка снизились примерно на 40%. Хотя на март приходится пик сезона, так как люди начинают худеть к лету, и численность групп поднималась до 30 человек. Чтобы хоть как-то заработать, занятия перевели в онлайн-формат.

«Мы заранее, когда поняли, к чему все идет, начали тестировать онлайн-занятия. Для тех, кто фактически не посещал студии, мы делали занятия офлайн+онлайн. Тренер включал трансляции, и параллельно занимались люди в студии и дома. А когда закрылись, полностью перешли на онлайн-формат», — добавила она.

Трансляции занятий по йоге проводят в Instagram в студии. Для тех, у кого есть действующий абонемент, услуга бесплатная. Остальные покупают дневной безлимит. А тем, кто не хочет заниматься по интернету, абонементы заморозили.

Но избежать потерь все равно не получится. Прекратили работу детские группы. А в ближайшее время ожидается закрытие региональных фитнес-студий сети. К тому же неясно, как в период карантина платить аренду. Владельцы помещений на просьбу временно отменить плату пока не отвечают.

С той же проблемой столкнулась сеть World Class. Все их клубы закрыты, рассказал «360» гендиректор сети Николай Прянишников. Клубные карты заморозили, а желающим продолжать занятия предложили онлайн-тренировки: йогу, пилатес, стретчинг, силовые упражнения. К трансляциям, по его словам, подключаются тысячи клиентов — больше, чем на групповом занятии, например по йоге, во всех 40 клубах сети.

«Но дальше ждем открытия клубов, потому что убытки уже несем. Мы вынуждены платить сотрудникам, оплачивать вынужденный простой. Каждую неделю, каждый месяц у нас будут убытки. Надеемся на компенсацию государства за эти простои. Мы разослали арендодателям письма про форс-мажор. Надеемся, что они пойдут навстречу. Но пока переговоры в процессе», — отметил Прянишников.

Фитнес-клуб World Class, закрытый на карантин.Источник фото: РИА «Новости»

Меньше клиентов

Руководитель студии персональных тренировок EMS&dance Мария Волынкина пояснила «360», что работу их клуб продолжает, так как все тренировки индивидуальные и только с одним клиентом. Перед каждым занятием залы обрабатывают с антисептиками и проветривают.

Правда, примерно половина клиентов — в основном восстанавливающиеся после родов женщины — все равно перестали посещать занятия. Для них со следующей недели запустят онлайн-тренировки.

«Естественно, поток клиентов снизился, хотя он и так небольшой был. Многие приезжают из-за границы и попадают на карантин. У нас недавно одна девушка вернулась из США и хотела записаться на занятия. Я спросила, прошло ли у нее 14 дней с момента приезда. Она ответила, что нет. Я сказала, что ей нужно посидеть дома, соблюдая законы», — рассказала Волынкина.

И тем не менее интернет-занятия — лишь полумера в такой контактной сфере услуг, как спорт. С одной стороны, сидящим в домашней изоляции людям хочется двигаться и заниматься физической активностью, но с другой — вряд ли большинство россиян согласятся постоянно платить за онлайн-уроки, аналоги которых могут посмотреть бесплатно.