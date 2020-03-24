Борьба России с коронавирусом обросла фейками за рубежом. Наши улицы патрулируют львы, а богачи скупили все

На Западе расходятся фейки о том, что происходит в России на фоне коронавируса. Дошло до того, что послу РФ в США Анатолию Антонову пришлось обратиться к главе международной правозащитной организации Human Rights Watch с просьбой не лгать о коронавирусе в России. «360» собрал несколько примеров того, как за рубежом видят Россию в ситуации пандемии.

Многим западным коллегам России не дает покоя мысль о том, что на территории самой большой страны в мире с многомиллионным населением до сих пор не случилось такой вспышки заболеваемости COVID-19, как в странах Европы и в Америке. Возможно, именно поэтому как западные СМИ, так и простые пользователи Сети без тени сомнения распространяют фейки о том, что происходит в закрывшейся на карантин России.

Главным фейком о ситуации в России является информация о числе заболевших. В англоязычном, а затем и в русскоязычном интернете активно распространяются данные о десятках тысяч зараженных россиян. При этом сегодня в РФ зарегистрирован 441 случай заражения. Умерла одна пациентка с коронавирусом — у нее оторвался тромб. В мире же зараженных более 383 тысяч, а количество смертей приближается к отметке 17 тысяч.

Сейчас за распространение подобной недостоверной информации в России грозит административная ответственность, но вскоре ее могут заменить и на уголовную.

Медицина только для богатых

Один из последних фейков появился из-за нескольких публикаций англоязычного издания The Moscow Times, в которых говорилось о том, что российские богачи скупают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы оборудовать домашние больницы.

Эта новость быстро разошлась по разным зарубежным СМИ и в какой-то момент превратилась в тревожные сообщения о том, что из-за русских богачей аппаратов ИВЛ не хватает в обычных больницах, так что не столь обеспеченным гражданам приходится выживать без необходимой медицинской аппаратуры.

Причем сам глава Human Rights Watch Кеннет Рот опубликовал у себя в Twitter одно из подобных заявлений.

«Правительство Путина ничего не предпринимает, чтобы остановить богатых россиян от скупки аппаратов ИВЛ и оборудования домашних больниц на случай заражения COVID-19, оставляя простых россиян без жизненно необходимого оборудования», — написал он.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что медицинского оборудования в стране достаточно. При необходимости сразу несколько предприятий готовы срочно начать производить сотни новых аппаратов ИВЛ.

Львы на страже карантина

Самым, наверное, неправдоподобным и необоснованным фейком о ситуации с коронавирусом в России сегодня остаются кадры, на которых якобы по Москве гуляют львы. Скриншоты, которыми люди делятся в соцсетях и которые некоторые невнимательные СМИ выдают за кадры из сводки новостей, — всего лишь хороший фотошоп. А вместе с фейками о диких зверях на улицах городов распространяется и информация о пяти годах тюрьмы за нарушение карантина.

Сопровождают кадры подписи приблизительно такого содержания: «Владимир Путин выпустил 500 львов на улицы, чтобы люди оставались в своих домах». Цифры при этом разнятся от поста к посту: одни говорят о 400 животных, другие — о 800, некоторые добавляют к львам еще и тигров, как, например, пользователь Мохаммад Ахмед.

«Владимир Путин дал россиянам два варианта: вы остаетесь дома на две недели или идете в тюрьму на пять лет. Третьего не дано. Владимир Путин выпустил 800 тигров и львов по всей стране, чтобы принудить людей оставаться дома. Берегите себя!»

Путин винит Запад

А в Бразилии появилось видео, на котором Владимир Путин выступает с обращением к своим западным коллегам, заявляя, что именно они являются организаторами пандемии. Именно такой текст пущен субтитрами к выступлению российского президента на прошлогоднем параде 9 мая.

«Я устал и хочу заявить всем мировым лидерам. Друзья, что происходит? Зачем вы затеяли этот дьявольский план по сокращению населения, губя невинные души? Правители, история покажет вам, что здравый смысл превыше. Мы требуем, чтобы вы отказались от своего плана. Сегодня я стою перед вами, безоружный, готовый к миру. Я прошу вас, откажитесь от своей идеи», — такой текст дают субтитры.

При этом видео так понравилось пользователям, что они перевели субтитры на испанский и продолжают распространять фейк.