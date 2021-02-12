Минтай надолго останется дорогим для россиян. А ведь это одна из самых полезных рыб

Оптовые цены на минтай в феврале 2021 года упали до минимальных за несколько лет значений. Килограмм рыбы подешевел более чем в полтора раза — до 65 рублей. В 2020-м килограмм минтая стоил 102 рубля. Из-за ценовых опасений поставки рыбы на российском рынке остановились.

Китай ограничил ввоз минтая, из-за этого стоимость рыбы резко упала. Активно идущий промысел минтая обрел негативный контекст: склады забиты рыбой, большая часть которой идет на экспорт.

Введение ограничений Китаем снизило оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке в феврале 2021 года до минимальных за несколько лет значений, сообщило ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственная Росрыболовству организация).

В начале февраля килограмм минтая стоил 65 рублей. В тот же период 2020 года стоимость достигала 102 рублей. При этом в Центральной России килограмм минтая за год подешевел почти в 1,5 раза — с 123 до 85 рублей. По сути, цены вернулись на уровень 2017 года.

Из-за позиции Китая работающие с рыбопромышленниками трейдеры начали отказываться от сделок, ожидая дальнейшего снижения цены. Из-за опасений поставки рыбы на российском рынке остановились, передает «Коммерсант».

Что с розницей?

По мнению председателя Рыбного союза Александра Панина, федеральные сети спокойно реагируют на изменения цены на любую продукцию. Ведь они закупают большие объемы на торгах, причем на несколько месяцев вперед. То есть пока имеющиеся запасы не будут распроданы, вряд ли будет корректировка цены, отметил Панин в беседе с «360».

Некое давление избыточного объема минтая на российском рынке создает ажиотаж и необходимость рыбаков освобождать холодильные мощности Александр Панин.

По словам Панина, ежегодно в России вылавливается примерно 1,7–1,8 миллиона тонн минтая. Большая часть уходит на экспорт, в основном в Китай. Россияне потребляют не более 300 тысяч тонн.

Так как Китай ограничил приемку судов из разных стран в связи с коронавирусом, логистика затруднилась, приостановились отгрузки.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с «360» сказал, что если в прошлом году тонна минтая стоила 1,6 тысячи долларов, то теперь стоимость упала до тысячи. Отправлять рыбу в другие порты сложно, потому что есть проблемы на внутреннем рынке.

«Но нет худа без добра. На внутреннем российском рынке цены тоже в два раза упали, я имею в виду оптовые. Другое дело, что розничные цены не торопятся снижать ретейлеры. В рознице минтай продается в 3,5 раза дороже, чем может закупаться у рыбаков. Трейдеров-оптовиков можно понять, поскольку они заключали контракты по 100–110 рублей и достаточно большие объемы скопились, еще не распроданы», — подчеркнул Савельев.

По его словам, если бы в магазинах центральных регионов России появился минтай по 70–80 рублей за килограмм, люди стали бы чаще покупать эту рыбу. И потребление, которое за последние пять лет упало в два раза (до 12 килограммов на человека в год), увеличилось бы. Это при том, что Минздрав рекомендует есть 24 килограмма в год для обеспечения здорового питания.

Не хуже дорогой рыбы

Диетолог Елена Соломатина в разговоре с «360» напомнила, что минтай — очень полезная рыба. У многих россиян, по ее мнению, сложилось впечатление, что полезна только дорогая рыба, поэтому на минтай никто не смотрит. И зря.

На самом деле минтай — очень полезная рыба. В нынешних реалиях она полезна тем, что ее не выращивают в аквакультурах. То есть она рыба дикая. Мы гоняемся и за диким лососем и смотрим сертификаты, а на самом деле минтай — такая рыба, которая буквально ходит мимо нашего внимания Елена Соломатина.

Минтай обладает всеми качествами полезной рыбы. Это источник легкоусвояемого белка, фосфора, кальция, омеги-3.

«Поделиться» своими питательными свойствами минтай может только в случае, если рыбу правильно готовить. То есть вместо жарки ее следует запекать, тушить с овощами, варить. Еще одно важное свойство минтая — в нем нет солей и тяжелых металлов, которые содержит, например, тунец.

Пока в качестве альтернативы минтаю, в том числе по цене, у россиян есть простая селедка. Однако эта рыба не всем людям полезна. Например, от нее может быть плохо гипертоникам. Плюс ко всему лежащая на прилавках сельдь имеет в своем составе консерванты.