Оптовые цены на минтай в России упали до трехлетнего минимума

Оптовые цены на минтай опустились до минимальных значений за последние несколько лет. Килограмм минтая на Дальнем Востоке оптом в начале января подешевел до 65 рублей, в то время как в феврале прошлого года стоил 102 рубля, свидетельствуют данные ФГУП «Нацрыбресурсы».

Килограмм минтая в центральной России также подешевел с прежних 123 рублей до 85 рублей. Таким образом, оптовые цены на минтай достигли трехлетнего минимума — рост начался в 2017 году, когда стоимость килограмма превысила 60 рублей, и к концу 2019 году достигла уже 116 рублей, сообщило издание РБК.

В Росрыболовстве объяснили падение цен ограничениями на ввоз минтая в Китай — страна является крупнейшим импортером российской рыбы, на его долю приходится около 70% всего экспорта рыбы из РФ. Китай в декабре 2020 года в рамках карантинных мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 закрыла торговые порты, которые являлись основными каналами поставок рыбного экспорта из России.

Кроме того, на цены повлиял и рост предложения. Дело в том, что в январе на Дальнем Востоке стартовал новый сезон вылова минтая.