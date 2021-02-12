Оптовая цена на минтай рекордно упала. В магазине рыба тоже подешевеет?

Оптовые цены на минтай в России упали до трехлетнего минимума из-за сбоя поставок в Китай, который выставил жесткие требования контроля в своих портах. Однако снижения цен на продукцию в магазинах ожидать не стоит, заявил «360» глава Рыбного союза Александр Панин.

Падения цен на минтай в российских магазинах в ближайшее время не произойдет, так как на складах еще имеются большие объемы продукции, закупаемой на несколько месяцев вперед, объяснил Панин.

«Федеральные сети инертно реагируют на изменение цены на любую продукцию. Связано это с процедурами операционными федеральных сетей, поскольку большие объемы любой продукции они закупают, как правило, на торгах, на два месяца вперед. Поэтому пока объемы, имеющиеся на складах, вряд ли дадут ожидать какой-то существенной корректировки по цене», — сказал он.

Избыточный объем минтая, скопившийся в России из-за сбоя поставок в Китай, вынуждает рыбаков снижать оптовые цены.

«Китай выставил достаточно жесткие требования по досмотру продукции и экипажей на предмет обнаружения фрагментов ковида. Это все затруднило логистику, приостановило отгрузки, нарушило естественный ход событий. <…> Промысел минтая достаточно активный. Все доступные холодильники в Китае забиты, в Корее, Японии, на Дальнем Востоке — тоже забиты», — объяснил Панин.

Глава Рыбного союза рассказал, что сейчас Росрыболовство совместно с Россельхознадзором ведут активные переговоры с китайской стороной об упрощении доступа для поставок продукции. По словам Панина, переговоры идут достаточно успешно.

Килограмм минтая на Дальнем Востоке оптом в январе текущего года подешевел до 65 рублей против 102 рублей в феврале прошлого года.