Протесты в Миннеаполисе переросли в погромы и грабежи. Они начались со смерти темнокожего при задержании

В американском Миннеаполисе второй день не утихают массовые протесты. Поводом стала смерть темнокожего мужчины, которого при задержании задушил полицейский. Мародеры громят и грабят магазины и избивают соотечественников, которые пытаются помешать беспорядкам. В городе пожары и перестрелки.

Задушен при задержании

Массовые протесты начались в Миннеаполисе после смерти 46-летнего охранника ресторана Джорджа Флойда. 25 мая в полицию сообщили о попытке покупателя расплатиться поддельной 20-долларовой купюрой в магазине. Полицейские остановили автомобиль Флойда и попытались задержать его.

Кадр с видео задержания Джорджа Флойда

Прохожие запечатлели процесс на видео. На кадрах видно, как полицейский Дерек Шовин встал коленом шею мужчины, а тот все время повторял: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» и просил: «Не убивайте меня», а спустя восемь минут затих. После этого мужчину, который уже не двигался, увезли в машине скорой помощи. Свидетели просили полицейского остановиться и измерить пульс Флойда, но он сделал это лишь после того, как задержанный перестал шевелиться.

После этого практически бездыханного мужчину увезли в больницу, где он скончался. По словам правоохранителей, погибший, «похоже, страдал от медицинских проблем». Мэр Джейкоб Фрей извинился перед его семьей и другими чернокожими жителями города.

Из-за произошедшего участвующих в задержании сотрудников уволили, сообщил телеканал СNN. Но одной лишь потерей работы дело явно не закончится — расследованием происшествия занялось ФБР. А семья погибшего требует начать уголовное расследование против убийц Флойда.

«Они должны были быть там, чтобы служить и защищать.Но я не видела, чтобы хоть один из них ударил пальцем о палец, чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь. В то время как он умолял о жизни, никто из них не пытался сделать что-либо, чтобы помочь ему», — заявила кузина погибшего Тера Браун.

Массовые протесты и беспорядки

После того как видео попало в интернет, Миннеаполис «заполыхал»: тысячи людей вышли на улицы протестовать против жестокости полиции.

Смерть Флойда напомнил случай с 43-летним чернокожим Эриком Гарнером. В 2014 году он также погиб из-за удушающего приема полицейского.

«Это достаточно тяжело, что мы приближаемся к годовщине смерти моего сына и снова слышим о таком. Это похоже на дежавю. Это все равно что снова убить моего сына. Он был примерно того же возраста, что и Эрик», — пояснила мать Гарнера Гвен Карр.

На протестах активисты движения Black Lives Matter держали в руках плакаты с фразами «Я не могу дышать» и «Я задыхаюсь». Постепенно их число увеличивается, а мирный поначалу протест стал, по словам губернатора Миннесоты Тима Вальца, «чрезвычайно опасным».

«Ситуация в районе Лейк-стрит и Гайавата в Миннеаполисе превратилась в чрезвычайно опасную ситуацию. Ради всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествия», — написал Вальц в Twitter.

Толпа собралась у отделения полиции. Некоторые протестующие разрисовывали стены граффити и бросали камни и бутылки с водой в сторону участка. После того как они разбили окно, полицейские попытались разогнать демонстрантов, применив световые гранаты и слезоточивый газ.

Погромы и стрельба

Мэр Джейкоб Фрей изучил видеозапись и также призвал к аресту и уголовному делу против задушившего Флойда полицейского.

«В течение целых пяти мучительных минут мы наблюдали, как белый офицер крепко прижался коленом к шее безоружного, закованного в наручники чернокожего человека. Я не видел никакой угрозы. Я не видел ничего, что указывало бы на необходимость такого рода силы», — сказал Фрей.

Местная газета Star Tribune отмечает, что через несколько часов после этого заявления ожесточенные протесты вспыхнули с удвоенной силой. На этот раз они сопровождались погромам и мародерством в южных районах Миннеаполиса. На кадрах ниже видно, как разбили окна в магазине.

Владельцу ломбарда пришлось открыть стрельбу после нападения толпы на его магазин. Ранение получил один человек, позднее он скончался в больнице. Демонстранты разграбили несколько продуктовых и винных супермаркетов, подожгли магазин автозапчастей и другие здания.

Митингующие избили пожилую, прикованную к инвалидному креслу женщину, которая попыталась остановить мародеров и не дать им украсть свою сумку.

Беспорядки пока не утихли. Президент Дональд Трамп поручил ускорить расследование смерти Флойда.

«По моей просьбе ФБР и Министерство юстиции активно занимаются расследованием очень печальной и трагической смерти в Миннесоте Джорджа Флойда. Я просил ускорить это расследование и высоко оцениваю всю работу, проделанную местными правоохранительными органами. Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Справедливость восторжествует!» — написал Трамп в Twitter.