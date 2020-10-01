Без обиженных? Зачем Камчатке понадобилось Министерство счастья

На Камчатке готовятся создать новое ведомство — Министерство счастья. Его чиновники будут отвечать за социальное благополучие и семейную политику. Подобная практика уже существует в некоторых странах Азии, но в случае с Камчаткой пока не ясно, создали ли министерство, чтобы осчастливить людей, или это всего лишь желание привлечь внимание.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов вступил в должность 21 сентября 2020 года, до этого на протяжении нескольких месяцев он был временно исполняющим обязанности главы региона. Вскоре после избрания и официального вступления в должность Солодов начал реформу органов власти: упразднил несколько министерств, сменил чиновников на руководящих должностях. Теперь же Солодов заявил, что вопросами социального благополучия и семейной политики будет заниматься Министерство счастья.

«Официально полное его название — Министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от „министерства обиженных и обездоленных“», — заявил Солодов.

Губернатор отметил, что министерство продолжит заниматься вопросами людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, однако основной целью работы этого ведомства он видит не просто решение «наболевших проблем», а возможность сделать население более благополучным.

Доверяй, но проверяй

Инициатива нового губернатора Камчатского края исключительно похвальна, но, как считает директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков, политик берет на себя очень сложную и, возможно, непосильную задачу.

«Люди очень капризны — иногда они счастливы даже в неприхотливых условиях, а иногда несчастливы даже в очень благополучных», — уверен он.

Министерство счастья, как его позиционирует Солодов, должно заниматься значительно более широким спектром деятельности, чем просто социальная политика, уверен Южаков. И в первую очередь создавать достойные условия жизни для всех граждан.

Людям, чтобы быть счастливыми, недостаточно того, чтобы им оказывали социальную поддержку и по праздникам развешивали по городу цветные шарики. Фактически это и экономические, и политические условия, не говоря уже об экологических и прочих Владимир Южаков.

Добавленная стоимость региона

По мнению политолога, политтехнолога и политического обозревателя Наталии Елисеевой, Владимир Солодов своего рода «варяг», «возвращенец из Москвы», который стремится привлечь внимание к реформе, которую он проводит.

«Он таким образом пытается дорасположить население к себе при том, что у него были довольно хорошие показатели на выборах (Солодов победил, получив более 80% голосов — прим. ред.). Так или иначе, он пытается заручиться дополнительной поддержкой», — уверена Елисеева.

Южаков предположил, что громкое название — Министерство счастья — могло быть придумано лишь для того, чтобы сделать дополнительный пиар. Однако Елисеева считает, что Солодов действительно стремится всеми возможными способами повысить привлекательность и благополучие своего региона, его демографические, социальные и экономические показатели.

Я полагаю, что это министерство будет выполнять роль не только по улучшению положения семей, но и в целом заниматься тем, чтобы эти семьи остались на территории Камчатского края Наталия Елисеева.

Подобная инициатива, по мнению Владимира Южакова, может вызвать диаметрально противоположные реакции среди населения.

«Если через пару лет выяснится, что это просто вывеска для Министерства социальной поддержки, то губернатор потеряет в рейтинге. А если он действительно понимает, что это комплексная проблема, то это очень большая работа. Только жизнь может показать, насколько серьезны его намерения», — уверен он.

Елисеева добавила, что громкие названия и красивые слова как раз говорят о московском прошлом новоизбранного губернатора. Для регионов же важнее, чтобы были реальные программы поддержки и чтобы они реализовывались, а деньги шли на людей.

«Если это Министерство счастья действительно будет вести учет, заниматься и семьями с детьми, распределять и выделять средства, то это может повлиять на состояние людей. Они могут начать обращаться, выстроится обратная связь, это очень важно», — заключила она.

Министерства счастья работают?

В мире министерства счастья уже существуют, это не камчатская инновация. По словам Южакова, такие ведомства работают там, где исходный уровень жизни лучше, в том числе в части доходов на душу населения.

С 2016 года министр счастья есть в Объединенных Арабских Эмиратах — богатой мусульманской стране. Молодая девушка, назначенная на этот пост, должна создавать толерантную среду, в которой каждый гражданин страны чувствовал бы себя комфортно. Также на министре счастья лежит ответственность за создание равных для всех граждан условий труда, борьбу с дискриминацией приезжих, религиозным фанатизмом и любым угнетением. Кроме того, она занимается сохранением и укреплением традиционных ценностей страны.

Другая страна, в которой давно и успешно существует подобное министерство, — Королевство Бутан, расположенное в Гималаях, между Индией и Китаем. Это достаточно бедная аграрная страна, 20% которой покрыто ледниками.

Примером счастья для всего мира они смогли стать благодаря своей идеологии. Государственная религия Бутана — буддизм, который предполагает преобладающую ценность духовного над материальным. Один из постулатов буддизма — довольствоваться тем, что имеешь, и не завидовать другим.

Наталия Елисеева отметила в разговоре с «360», что успешность Министерства счастья во многом зависит от культуры и восприятия людей. Поэтому будет ли такое ведомство действительно эффективно в России, сказать сложно.

При этом свою роль в работе министерства могут сыграть и особенности нашей культуры. В странах, где успешно существуют такие ведомства, совсем другие традиции и представления о семье, воспитании детей и многих других вопросах. По мнению Елисеевой, подобные программы должны иметь комплексный и массовый подход и утверждаться на общегосударственном уровне.

Результаты деятельности министерства с необычным названием, уверена политолог, увидеть можно будет уже в течение ближайшего полугода. Реакция людей не заставит себя ждать.