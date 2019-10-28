  • Министр счастья рассказал, что делает счастливее граждан Бутана

    28 октября 2019, 19:04

    Анастасия Карпеева

    Министр счастья Бутана* Дордже Пенджо приехал в Москву на Форум социальных инноваций регионов, чтобы рассказать, как осчастливить граждан. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Дордже Пенджо рассказал, что министерство счастья призвано создавать условия для счастья граждан Бутана.

    «Дело государства — обеспечить своим гражданам возможность получить бесплатное образование. Выбор человека, учиться ему в школе или университете, или нет. Мы не можем заставлять людей учиться, это будет нарушением прав человека. Но мы можем пропагандировать образование. Точно также у человека должна быть и возможность обратиться к врачу, обеспеченная государством. Однако здоровье зависит в первую очередь от нашего образа жизни», — объяснил министр счастья.

    По его словам, индекс Валового национального счастья в Бутане построен на 9 главных показателях. Их измеряют с 2008 года, проводя подробнейшие опросы населения: психологическое самочувствие, здоровье, использование времени (баланс между работой и отдыхом, семьей, хобби), образование, культура, хорошее управление, экология, качество жизни и социальные контакты.

    «Мы имеем ввиду удовлетворенность жизнью, контроль над своим умом и своими желаниями. Не завидовать другим, быть довольным тем, что имеешь, сочувствовать и делиться — вот что значит быть счастливым», — рассказал Дордже Пенджо.

    По его словам, в основном в государстве придерживаются идей буддизма. Это значит быть довольным тем, что имеешь, не сравнивать себя с другими и не гнаться за материальными ценностями.

    *Бутан — королевство в Гималаях, между Индией и Китаем. Столица Тхимпху расположена на высоте 2400 метров над уровнем моря. Территория страны — 38 тысяч кв. км. — примерно как Рязанская область. 20% покрыто ледниками. В Бутане живут 740 тысяч человек, плотность населения 19 человек на квадратный километр — как в Астраханской области.