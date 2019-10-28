Министр счастья рассказал, что делает счастливее граждан Бутана

Дордже Пенджо рассказал, что министерство счастья призвано создавать условия для счастья граждан Бутана.

«Дело государства — обеспечить своим гражданам возможность получить бесплатное образование. Выбор человека, учиться ему в школе или университете, или нет. Мы не можем заставлять людей учиться, это будет нарушением прав человека. Но мы можем пропагандировать образование. Точно также у человека должна быть и возможность обратиться к врачу, обеспеченная государством. Однако здоровье зависит в первую очередь от нашего образа жизни», — объяснил министр счастья.

По его словам, индекс Валового национального счастья в Бутане построен на 9 главных показателях. Их измеряют с 2008 года, проводя подробнейшие опросы населения: психологическое самочувствие, здоровье, использование времени (баланс между работой и отдыхом, семьей, хобби), образование, культура, хорошее управление, экология, качество жизни и социальные контакты.

«Мы имеем ввиду удовлетворенность жизнью, контроль над своим умом и своими желаниями. Не завидовать другим, быть довольным тем, что имеешь, сочувствовать и делиться — вот что значит быть счастливым», — рассказал Дордже Пенджо.

По его словам, в основном в государстве придерживаются идей буддизма. Это значит быть довольным тем, что имеешь, не сравнивать себя с другими и не гнаться за материальными ценностями.

*Бутан — королевство в Гималаях, между Индией и Китаем. Столица Тхимпху расположена на высоте 2400 метров над уровнем моря. Территория страны — 38 тысяч кв. км. — примерно как Рязанская область. 20% покрыто ледниками. В Бутане живут 740 тысяч человек, плотность населения 19 человек на квадратный километр — как в Астраханской области.