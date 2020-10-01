Министерство счастья появится на Камчатке

Власти Камчатского края решили создать в регионе Министерство счастья. Оно будет заниматься социальным благополучием и семейной политикой, пояснил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать Министерство счастья. Официально полное его название — Министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье», — процитировала главу региона пресс-служба правительства края.

По словам Солодова, необходимо уйти от «министерства обиженных и обездоленных». Он подчеркнул, что власти помогают гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом нужно сделать так, чтобы эти люди были счастливыми и благополучными.

«Заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», — заключил губернатор Камчатского края.

Владимир Солодов стал главой региона 21 сентября, после победы на выборах. Его поддержали 80,51% населения Камчатки. Солодов запустил реформу структуры правительства, с помощью которой количество органов исполнительной власти уменьшится до 31. Сейчас их насчитывается 37.