Миллионы по-тихому вынесли из банка в Екатеринбурге. Как это стало возможным?

Воры украли из отделения Промсвязьбанка в Екатеринбурге пять миллионов рублей. Охрана не заметила следов взлома, а камеры наблюдения оказались выключенными. Криминалисты уверены, что ворам помогал кто-то из сотрудников и найти их не составит труда. Средства клиентов от кражи не пострадают, в отличие от репутации банка и его охраны.

Минус пять миллионов

На улице Космонавтов в Екатеринбурге обокрали отделение банка. Утром 30 ноября сотрудники банка не смогли попасть на работу, так как входная дверь не поддавалась. Когда вызванные мастера вскрыли замок, оказалось, что в помещении побывали воры: дверь в кассу была открыта, ключи от сейфа аккуратно лежали на столе, а главное — пропало пять миллионов рублей.

Надежда на то, что камеры наблюдения засняли похитителей, не оправдались. Как оказалось, они были выведены из строя несколько дней назад. Зато сигнализация сработала без сбоя, но приезжавшие несколько раз сотрудники охраны не зафиксировали взлом и не стали сообщать о сигнале в полицию.

Теперь с кражей будут разбираться местные правоохранительные органы. Как сообщил руководитель пресс-центра ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, расследование уже началось.

Брешь в безопасности

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с «360» предположил, что у преступников были сообщники, имевшие отношение к службе безопасности банка. Следователи наверняка будут проверять всех, кто имел отношение к техническим аспектам охраны, в том числе к работе камер слежения и сигнализации. По мнению криминалиста, они довольно быстро смогут найти «крота».

«Уровень охраны филиалов банков везде примерно одинаковый, потому что требования едины для всех. Все зависит от добросовестности сотрудников, которые занимаются безопасностью. Регион не важен, главное — человеческий фактор. Вопрос в том, кто насколько жаден и алчен до денег, кто и насколько склонен к предательству и измене своему делу», — сказал Игнатов.

По его словам, такая кража могла произойти в любом городе. Однако благодаря технической оснащенности сотрудников МВД обнаружить того, кто совершил это преступление, намного проще, чем 10–15 лет назад. Скорее всего, розыск и задержание преступников пройдут с минимальными трудностями.

Клиенты не пострадают

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пояснил «360», что деньги вкладчиков весьма опосредованно связаны с собственными средствами банка. Однако если у банка похищена сумма, которая сделает его неликвидным, то есть он не сможет удовлетворить требования вкладчиков, то финансовую организацию лишат лицензии и объявят банкротом.

«Далее уже комиссия решает, в какой пропорции и кому будут выплаты, за исключением тех гарантированных сумм, которые агентство по страхованию вкладов выплачивает по первому требованию вкладчикам. Но если у банка украли машину, холодильник или пять миллионов рублей, это не тот объем средств, который может повлиять на ликвидность банка», — сказал Тосунян.

Он заверил, что украденная сумма не отразится на вкладчиках, ведь банк каждый день получает доходы, у него есть ежедневные затраты, в том числе и убытки, которые он несет в силу каких-то обстоятельств, включая кражу денег. Тосунян также добавил, что к розыскам преступников будет подключена служба безопасности банка.