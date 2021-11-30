Камеры в ограбленном в Екатеринбурге банке оказались неработающими

Ограбление банка на улице Космонавтов в Екатеринбурге, откуда неизвестные вынесли пять миллионов рублей, не попало на видео. Оказалось, что камеры наблюдения там не работали еще с 28 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Неработающие камеры в банке никто не заметил. По сведениям от источника, охранники нашли следы взлома, только когда приехали на место преступления в третий раз. Перед этим сотрудники ЧОПа приезжали дважды, но не замечали ничего подозрительного и уезжали обратно.

Дверь в кассу почему-то была открыта. А ключи от сейфа аккуратно положили рядом на столе.

Камеру банка еще пару дней назад чем-то закидали неизвестные, прибывшие туда около двух часов ночи. После этого они пробрались внутрь и похитили пять миллионов рублей.

Пропажу обнаружили только 30 ноября, когда сотрудники банка пришли на работу и не смогли попасть в помещение. Пришлось вызвать мастера для вскрытия двери. После того как они вошли, поняли, что в банке побывали грабители. Внутри царил беспорядок, было испорчено оборудование.

Полиция проводит расследование.