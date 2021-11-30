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    30 ноября 2021, 09:41

    Несколько миллионов рублей вынесли из банка в Екатеринбурге

    МВД: неизвестные ограбили отделение банка в Екатеринбурге

    Екатерина Боснак, Юлия Булыгина

    Неизвестные ограбили банк в Екатеринбурге. Как стало известно ТАСС, они похитили несколько миллионов рублей.

    Несколько миллионов рублей вынесли из банка в Екатеринбурге

    «Филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. Полиция разбирается в обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

    Руководитель пресс-центра Валерий Горелых уточнил, что, по предварительной оценке, ущерб составил несколько миллионов рублей, но точная сумма пока не установлена.

    В полиции описали случившееся. Руководители отделения банка пришли на работу 30 ноября, но не смогли попасть в помещение, после чего вызвали мастера для вскрытия двери и обнаружили, что в здании банка побывали злоумышленники — внутри был беспорядок, оборудование было испорчено.

    При этом на место происшествия выезжали сотрудники охраны, но они не зафиксировали взлом и уехали обратно, в полицию также ничего не сообщив. Теперь в МВД начали расследование, полицейские устанавливают точные обстоятельства произошедшего и принимают оперативные меры, заключил Горелых.