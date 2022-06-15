Онуфриенко: завод «Азот» повторит судьбу «Азовстали»

В Северодонецке повторяется ситуация, которая была в Мариуполе. Сегодня ожидалось, что по открытому в 08:00 гуманитарному коридору с территории завода «Азот» начнут выходить гражданские. Однако, вышло всего восемь человек. Как оказалось, люди не знали о гуманитарном коридоре. Что касается всей остальной ситуации в Северодонецке и Лисичанске, то она для противника не улучшается. Подробно все разобрал для «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее прямая речь собеседника «360».

Повтор «Азовстали»

Основное внимание сегодня было приковано к Северодонецку. Ожидалось, что по открытому в 08:00 гуманитарному коридору начнет выходить гражданское население, меньше ожидалось, что будут сдаваться окруженные там боевики. К сожалению, повторяется ситуация, которая была в Мариуполе.

Пожилой мужчина, вышедший непосредственно с территории завода «Азот», рассказал, что люди, которые там находятся, вообще не в курсе, что в 08:00 был открыт гуманитарный коридор. Всего Народная милиция подтвердила выход восьми человек с территории завода и окрестностей.

К сожалению, мы видим, что ситуация повторяется, и реально в ближайшее время можно ожидать только одного: боевики будут до последнего сидеть, пока не поймут, что у них выхода нет, сдаться им все равно придется. Но до этого, к сожалению, еще пройдут ни одни сутки

Судьба Лисичанска — вопрос времени

Что касается всей остальной ситуации в Северодонецке, Лисичанске. Ситуация здесь для противника не улучшилась, ни о каких контрнаступлениях речь не идет. В районе Светлодарска идут бои за Семигорье, а это означает, что трасса, ведущая к Новолуганскому и углегорской ТЭС, где остаются вооруженные силы противника, сейчас находится под огнем, и дальнейшее сопротивление на этих участках бессмысленно.

Источник фото: РИА «Новости»

После бои перейдут непосредственно за Бахмут, который раньше назывался Артемовск. Что касается долины Краснополье, последних укрепрайонов, которые удерживаются на трассе от Изюма на Славянск. После того, как генштаб киевского режима признал утрату контроля над Богородичным — это на правом берегу Северского Донца — эти позиции тоже оказываются в окружении. И после падения Сидорова, за который сейчас идут бои, войска отойдут непосредственно в Славянск и Краматорск.

Что касается непосредственно судьбы Лисичанска, то после того, как нами была взята Врубовка, 11-й полк ДНР сегодня занял этот населенный пункт, за который более месяца шли бои, в общем-то и судьба Лисичанска становится вопросом времени

Репортаж CNBC

Наверное, из-за успехов вооруженных сил России и луганской милиции американский канал CNBC разразился репортажем, достаточно печальным. Он говорит, что предел оптимизма, который был вызван в Киеве после того, как вооруженные силы России отошли с Черниговской и Сумской областей, уже утрачен. Ложные надежды исчезли, и теперь когда, они пишут «если российские войска освободят Северодонецк и Лисичанск», оборона ВСУ на Донбассе начнет рассыпаться.

Но мы понимаем, что так как развиваются события вопрос не «если», а «когда». Российские и республиканские военные продвигаются благодаря полному превосходству в артиллерии, авиации и техники — это прямая цитата CNBC

Больше всего CNBC напрягает то, что вооруженные силы России улучшили свою логистику и тактику, чем вооруженные силы киевского режима похвастаться не могут. Ну и ко всему прочему публикуется карта острова Змеиный, на котором вооруженные силы России разместили более 20 различных единиц техники вооружения.