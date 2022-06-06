Положение ВСУ в Северодонецке стало критичным

Вооруженные силы России в ходе специальной операции на Украине отгоняют формирования националистов от границы Харьковской и Белгородской областей. Положение военнослужащих ВСУ под Северодонецком критичное — ждать им помощи неоткуда. Об этом сообщил военный эксперт и аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

За выходные очень ожесточенные бои шли в Харьковской области, что понятно. Здесь Вооруженные силы России наступали, отгоняя противника от границы с Белгородской областью. Естественно, вооруженные силы хунты попытались остановить это наступление, что ей частично удалось.

Источник фото: РИА «Новости»

По крайней мере сейчас бои идут на рубежах вокруг Старого Салтова, Цуповки и Тернового. О никаком контрнаступлении в районе Хотомны, где вроде бы высадился большой десант противника, не сообщается уже не первую неделю, хотя там в лесах есть многочисленные диверсионно-разведывательные группы.

События будут развиваться

Около Северного-Восточного Херсона, примерно в 100 километрах, после многодневных боев противнику удалось занять Давыдов Брод. Там разгромили колоссальное количество техники, сами выжившие сообщали о больших потерях.

Но тем не менее они его заняли. Они же контролируют населенный пункт Лозовое на берегу Ингунца и наведенную переправу возле села Великое Артаково. Совсем рядом Вооруженные силы России навели переправу у Белогоровки и ведут бой за населенный пункт на правом берегу Ингунца.

Источник фото: РИА «Новости»

Понять, чем кончатся эти боестолкновения, невозможно. Тем более подтверждено фото- и видеоматериалами, что четвертые сутки в этот район направляются эшелоны бронетехники, включая Т-62М, о которых говорилось неоднократно, а также тяжелые самоходные артиллерийские установки. Нужно ждать развития событий.

Контратака ВСУ у Северодонецка

Еще известно о боях в Северодонецке. В Киеве радостно рапортовали, что благодаря переброшенным подразделениям наемников и спецназу Главного управления разведки удалось отбить половину города.

Источник фото: РИА «Новости»

Но уже в обед понедельника стало известно, что эти «переможные» сообщения превратились в «зраду». По-прежнему наш противник контролирует промзону и прилегающий к ней квартал. Об этом опять же сообщили в Киеве, а также губернатор Луганщины Гайдай.

Появились сообщения, что Главное управление разведки там действительно работало, потому что глава ведомства Буданов сфотографировался на фоне подбитого танка Т-62Б, почему-то танка именно ВСУ. Возможно, российского танка не нашлось в безопасной зоне.

Так или иначе, положение в Северодонецке у противника критичное — и лучше оно не стало

Артиллерия мешает взять Славянск

Продолжаются бои на правом берегу Северского Донца, наши войска наступают как на долину, расположенную на трассе от Изюма на Славянск, так и на поселки на правом берегу реки, возле Святогорской лавры.

Источник фото: РИА «Новости»

В самом же Славянске наши войска контролируют восточную часть города, отжимая противника к реке. О полном взятии города, как и Северодонецка, говорить не приходится, пока не будут уничтожены артиллерийские позиции противника на правом, высоком берегу Северского Донца.

Вооруженные силы Украины в поселке Новолуганское и Углегорская ТЭС, которые они обороняют, попали в оперативное окружение. Их отход возможен, но с большими потерями.

Боевой авиации у ВСУ не осталось

Днем 6 июня в районе Славянска был сбит МиГ-29. В Житомирской области сбили, как сообщали в Киеве, Су-24 или Су-25. Сразу появились фотоматериалы, победные сообщения хунты о сбитом самолете, но вдруг потом оказалось, что это был Су-27 ВВС самой хунты.

Источник фото: РИА «Новости»

Наши зенитчики говорят, что, скорее всего, сбили они. Но, возможно, это был дружественный огонь и уничтоженный истребитель киевский режим может записать на свой счет. При том, что боевой авиации у него осталось, может быть, единиц 15.

Еще что-то можно набрать из учебно-тренировочных «Альбатросов» чехословацкого производства Л-39 и модификаций или собрать из тех Lego, которые поставляют в виде агрегатов наши восточноевропейские непартнеры.