Мигрантам дали красный свет в Калужской области. Запрет на работу не решит проблему

Власти Калужской области запретят мигрантам работать таксистами и курьерами. Недоступными для иностранцев станут целые сферы занятости. По словам специалистов, регион страдает от переизбытка зарубежных сотрудников. Однако многие уверены, что запрет не панацея и нужно менять все миграционное законодательство.

Калужская область избавляется от мигрантов

Калужская область решила целенаправленно избавляться от мигрантов. Им запретят работать в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровых агентствах. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша после того, как посетил многофункциональный миграционный центр и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, хотя у него есть сертификат о знании языка.

«У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — написал Шапша в Telegram.

Так Калужская область первой из регионов решила отдать приоритет российским гражданам для их трудоустройства. Более того, регион выйдет из программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

«Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии», — пояснил Шапша.

Драк с участием мигрантов становится все больше

Многие депутаты предлагают не пускать в РФ гастарбайтеров, так как число преступлений с участием мигрантов резко выросло, драки происходят прямо в центре Москвы, да и вообще, якобы большинство мигрантов игнорируют местную культуру, пишет издание «Вести».

Так, в ночь на 1 января на юго-западе столицы, в Текстильщиках, произошла массовая драка с участием мигрантов — выходцев из Киргизии и Узбекистана. В результате пострадали несколько человек.

Всего по факту массовых драк с участием мигрантов в 2021 году российская полиция завела более 10 уголовных дел — по статье «Хулиганство». Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщила начальник главка МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Задержаны все участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности», — заявила Казакова.

За 2021 год правоохранители приняли меры административного воздействия в отношении 400 участников уличных конфликтов. При этом 252 фигуранта оказались в центрах содержания, порядка 70 человек — под административным арестом, по данным ГУВМ МВД России.

Не все мигранты склонны к преступлениям

Правда, не стоит считать, что большинство мигрантов склонны к преступлениям. Об этом «360» рассказал председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

«На примере Узбекистана. <…> Вот в Узбекистане население — 35 миллионов человек. В местах лишения свободы находятся 30 тысяч человек. Один заключенный на тысячу человек, даже меньше. В РФ население — меньше 150 миллионов человек, а население в колониях — 450 тысяч, то есть на одну тысячу российских граждан приходится 4,5 человека в местах лишения свободы. Так, в четыре с половиной раза… Если предположить, что судьи работают примерно одинаково, то криминогенность россиян… Мы больше склонны к правонарушениям и даже преступлениям», — отметил Каримов.

Он отметил, что ментально узбеки и таджики более законопослушны, чем русские и татары. Среди иностранных граждан в РФ преступность меньше, чем среди местного населения.

«Некорректно говорить, что приезжают и нарушают права. К сожалению, нет ни одной нации, где не было бы преступников», — пояснил Каримов.

В Калужской области слишком много мигрантов?

Находясь в других регионах, очень трудно дать оценку действиям властей Калужской области, пояснил Каримов.

«Ему (губернатору Калужской области — прим. ред.), разумеется, виднее. Я был вчера на канале „Царьград“, где меня атаковали ведущие. В частности, приводили цифры по Калужской области, по Обнинску. Якобы там чуть ли не каждый третий — это иностранный гражданин. А в школах, в некоторых классах, чуть ли не половина иностранных детей», — пояснил Каримов.

По его словам, в Калужской области могут иметь место некие перекосы по количеству мигрантов. Последние годы этот регион активно развивался, там создавались рабочие места, не хватало местных рук — приезжали иностранцы. Они прибывали с семьями, члены которых вполне могли устраиваться на работу в другие сферы.

«Возможно, какой-то перекос образовался. <…> Если это так, то у исполнительной власти субъекта федерации есть все законные основания и права регулировать миграционные потоки, в частности запрещая иностранным гражданам работать в отдельных секторах», — отметил Каримов.

Запрет не выход из ситуации с мигрантами

Тем временем эксперт по миграции Антонина Бальян уверена, что запрет на работу мигрантам в определенных сферах ничего не даст. Ведь мигрантов на рынке труда столько, сколько требует спрос на них.

«Там, где запрет, есть не только недовольство. <…> Это не решение вопроса. <…> Давно уже пора уравнять в трудовых правах мигрантов и коренное население. Работодателю выгодно брать на работу мигрантов. Он не только меньше платит им, но и не платит налоги. <…> Здесь надо начинать с миграционного законодательства. Нынешнее порождает коррупцию», — подчеркнула Бальян.