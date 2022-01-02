Массовая драка с поножовщиной между мигрантами произошла Текстильщики на юго-востоке Москве в районе в новогоднюю ночь 1 января. Об этом со ссылкой на информированный источник написал «Интерфакс».

По данным СМИ, конфликт произошел между 10 выходцами Киргизии и тремя приезжими из Узбекистана. В результате драки трое мужчин получили ножевые ранения, сообщил источник.

Пострадали два узбекистанца и один киргиз, уточнил собеседник агентства. Приезжие схлестнулись на Грайвороновской улице. Предположительно, причиной драки стала личная неприязнь.

Девятерых киргизов, ставших участниками драки, задержали полицейские. Иностранцам выписали административные протоколы о нарушении режима пребывания на территории РФ. За это предусмотрен штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей и выдворение из страны.

Ранее жительница Москвы пожаловалась на мигрантов в районе строящейся поликлиники в Нагатине. По ее словам, они собирались ехать резать барана. Женщина показала их на фото, правда, барана на нем не видно.