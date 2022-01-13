Стало известно число дел о массовых драках с мигрантами в России в 2021 году

Российская полиция по факту массовых драк с участием мигрантов в 2021 году завела более 10 уголовных дел по статье «Хулиганство». Об этом начальник главка МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила в интервью «Интерфаксу».

«Задержаны все участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности», — сообщила Казакова.

За минувший год полицией приняты меры административного воздействия в отношении 400 участников уличных конфликтов. При этом 252 фигуранта оказались в центрах содержания, порядка 70 человек — под административный арестом, по данным ГУВМ.

Правоохранители во всех случаях жестко реагировали на драки с мигрантами. Им аннулировали разрешительные документы, сократили сроки пребывания в России, выдворили, депортировали, сделали невъездными.

Наиболее резонансные случаи массовых драк с участием мигрантов произошли в Москве. СМИ писали, что приезжие устроили драку даже в новогоднюю ночь 1 января 2022 года. Тогда сообщалось, что в Текстильщиках подрались выходцы Киргизии и Узбекистана.